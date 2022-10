Les patrons de la Couronne sous le feu pour avoir inventé le discours de Queen’s annus horribilis pour une nouvelle série de drames Netflix

Les patrons de NETFLIX sous le feu des critiques pour avoir inventé des scènes royales pour The Crown ont maintenant réécrit le discours historique “Annus Horribilis” de la reine, peut révéler The Sun.

Sa Majesté l’a fait en 1992 dans le Guildhall de Londres à la suite de plusieurs scandales – et seulement quatre jours après qu’un incendie a ravagé sa maison du château de Windsor.

Getty

Netflix

Dans le passage clé, elle a dit à la nation que l’année de son jubilé de rubis n’en était pas une “sur laquelle je reviendrai avec un plaisir non dilué”.

Elle a ajouté: “Selon les mots d’un de mes correspondants les plus sympathiques, cela s’est avéré être un” Annus Horribilis “.”

Elle a ensuite remercié le public de l’avoir soutenue ainsi que le prince Philip.

Mais la version de The Crown, dans laquelle Imelda Staunton joue la reine, la montre plutôt en train de livrer des répliques inventées – notamment en reconnaissant « les erreurs du passé ».

EN SAVOIR PLUS SUR LA COURONNE UNE NUISANCE ROYALE Le tournage de la Couronne ARRÊTÉ pendant deux nuits après que des drones ont survolé le plateau ‘INSENSIBLE’ Les copains de Diana font exploser Netflix alors que The Crown filme les moments qui ont précédé sa mort

Un initié de la télévision a déclaré: «Netflix peut discuter de ce qui s’est peut-être passé ou non à huis clos pour justifier certaines de leurs intrigues.

« Mais ils ont essentiellement réécrit l’histoire en changeant le discours.

“Cela ne fera qu’ajouter au sentiment que la Couronne prend d’énormes libertés avec la vérité et cause injustement des dommages incalculables à la réputation de la monarchie.

“Cela semble également très insensible étant donné que la reine n’est décédée que le mois dernier et que la nation tente de se rallier autour de la famille royale.”





Shutterstock

Le discours a été prononcé en novembre 1992, deux semaines avant l’annonce de la séparation de Charles et Diana.

La cinquième série de The Crown, qui sera diffusée le mois prochain, a été critiquée pour brouiller les faits et la fiction – mais a refusé de filtrer toute clause de non-responsabilité.

Un scénario est centré sur le prince Philip, joué par Jonathan Pryce, se rapprochant de la pairie Penny Knatchbull.

Il lui dit même que sa relation avec la reine avait ses “problèmes” et qu’ils avaient “évolué dans des directions différentes”.

Il est également apparu que Charles, alors prince de Galles, ferait pression sur le Premier ministre John Major pour aider à persuader la reine d’abdiquer.

M. Major, aujourd’hui âgé de 79 ans, a immédiatement qualifié les scènes de “non-sens”.

Dame Judi Dench, vétéran de la scène et de l’écran, a qualifié la série de “cruellement injuste” dans une lettre au Times.

On craint que William et Harry ne soient encore plus bouleversés par des scènes montrant les derniers instants de leur mère avant de mourir dans un accident de voiture à Paris avec son petit ami Dodi Fayed en 1997.

En savoir plus sur le soleil I-RARES Apple lance un iPhone spécial que seules certaines personnes sont autorisées à posséder DI-WOW Je suis une maman de 4 enfants et j’ai donné un coup de pouce à ma maison du conseil sur un budget

Ils seront également vus comme des enfants suivant son cercueil lors de ses funérailles.

Hier soir, Netflix a déclaré: «Nous avons toujours précisé que The Crown est un drame fictif inspiré d’événements historiques.

Discours réel 1992 n’est pas une année sur laquelle je reviendrai avec un plaisir sans mélange. Il s’est avéré être un Annus Horribilis. Je soupçonne que je ne suis pas le seul à le penser ainsi. En effet, je soupçonne qu’il y a très peu de personnes ou d’institutions qui ne sont pas affectées par ces derniers mois d’agitation et d’incertitude mondiales. Cette générosité et cette gentillesse sans réserve envers le prince Philip et moi seraient les bienvenues à tout moment, mais en ce moment particulier, à la suite du tragique incendie de vendredi à Windsor, c’est particulièrement vrai.