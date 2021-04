Les patrons de la Couronne ont du mal à trouver un acteur pour jouer le prince impopulaire Andrew dans la cinquième série à venir du hit de Netflix.

Les producteurs du drame historique, Left Bank Pictures, ont eu recours à la publicité du rôle sur Spotlight, un site Web d’emploi pour les acteurs sans emploi pour jouer le duc d’York, maintenant 61 ans, dans la trentaine au début de la quarantaine, insistant sur le fait que c’est «un très bon rôle. »

Richard Gillard

Les producteurs de The Crown ont du mal à trouver un acteur pour incarner le prince Andrew dans la cinquième série à venir du hit de Netflix[/caption]

Netflix

Le nouveau venu Tom Byrne a joué le prince Andrew dans la quatrième série[/caption]

Cela survient après l’interview désastreuse d’Andrew à Newsnight en 2019 sur ses liens avec le financier américain Jeffrey Epstein, délinquant sexuel condamné, qui l’a conduit à démissionner de ses fonctions royales.

Les entreprises avec lesquelles il avait des liens, telles que BT et Barclays, ont rejoint des universités et des associations caritatives pour se distancer de lui.

Une source de casting a déclaré: «Le prince Andrew est l’un des membres les plus impopulaires de la famille royale et les stars en herbe ne sont pas vraiment prêts à le jouer.

«Ce n’est pas le rôle le plus sexy et il est peu probable que cela déclenche une carrière à Hollywood.

BBC Newsnight

Prince Andrew et la tristement célèbre interview de Newsnight avec Emily Maitlis[/caption]

« Cependant, cela pourrait fonctionner pour un véritable artiste de personnage voleur de scène. »

L’annonce révèle que le tournage commencera en août et se poursuivra jusqu’en janvier de l’année prochaine, en vue de revenir pour la saison six, qui devrait être filmée de 2022 à 2033.

Il couvrira de 1991 à 1997, y compris l’annus horribilis de la reine et la séparation et l’effondrement du prince Charles et de Diana.

AP

La série couvrira 1991 à 1997, y compris l’annus horribilis de la reine[/caption]

AP

L’émission mettra également en vedette la séparation et la rupture du prince Charles et de Diana[/caption]





Le nouveau venu Tom Byrne, 26 ans, a joué le prince Andrew dans la quatrième série et a admis qu’il évitait de regarder la tristement célèbre interview de Newsnight avec Emily Maitlis.

Il a déclaré: «Je pensais que la meilleure chose que je puisse faire était d’éteindre cette partie de mon cerveau.

«Ce n’était tout simplement pas utile pour moi de m’engager dans ce genre de choses – d’autant plus que je ne le jouais qu’à 20 ans.»

Qui pourrait le jouer?

Getty – Contributeur

L’acteur de ligne de service Daniel Mays est en lice[/caption]

Getty

Mick Carter d’EastEnders, joué par Danny Dyer pourrait également jouer le rôle[/caption]

Daniel Mays, 43 ans: a joué dans Line of Duty.

Tom Hiddleston, 40 ans: Loki des Avengers et un succès dans The Night Manager.

Johnny Flynn, 38 ans: Chanteur qui est apparu dans Emma et Vanity Fair.

Danny Dyer, 43 ans: Mick Carter d’EastEnders.