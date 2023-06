Les patrons de la cathédrale Saint-Paul suscitent la fureur en qualifiant Sir Winston Churchill de « suprématiste blanc »

Les CHIEFS de la cathédrale Saint-Paul ont suscité la fureur en décrivant Sir Winston Churchill comme un « impérialiste sans vergogne » et un « suprématiste blanc ».

Les commentaires ont été faits dans un article en ligne sur le grand chef de guerre britannique, dont les funérailles d’État ont eu lieu à St Paul’s.

Les patrons de la cathédrale Saint-Paul ont déclenché la fureur en décrivant Sir Winston Churchill comme un «impérialiste sans vergogne» et un «suprématiste blanc» Crédit : Alamy

L’historien Andrew Roberts a déclaré: « C’est excellent que St Paul ait abandonné sa position ultra-réveillée » Crédit : Getty

Dans un article sur les funérailles d’État, le site Web a noté le rôle du chef de guerre dans « repousser la menace d’invasion et permettre une riposte contre l’occupation nazie de l’Europe ».

Mais il a ajouté : « Il est aussi une figure de controverse, car il était un impérialiste et un suprématiste blanc sans vergogne. »

Les commentaires sont restés en ligne pendant plus d’un an, mais ont été supprimés après que le petit-fils de Sir Winston, Nicholas Soames, a déclaré que la famille était bouleversée par ce qu’il a appelé les remarques « profondément offensantes, irréfléchies, stupides et ignorantes ».

Le pair conservateur de 75 ans a déclaré que son grand-père avait « sauvé l’Angleterre » en menant la lutte contre le régime nazi raciste d’Hitler.

La description offensante de Sir Winston a été modifiée vendredi pour se lire: « Il est aussi une figure de controverse, surtout lorsqu’il est vu d’un point de vue moderne. »

L’historien Andrew Roberts a déclaré: «C’est excellent que St Paul ait abandonné sa position ultra-réveillée.

«La cathédrale était au centre du monde lors des funérailles de Churchill en 1965, et leurs mots originaux mal choisis en ont nui à cela.

«Puisque à peu près tout du passé est controversé, surtout vu d’un point de vue moderne; leur nouvelle formulation est agréablement dénuée de sens.