Les patrons de la boxe votent pour autoriser le drapeau et l’hymne russes

L’organisation de boxe l’IBA permettra aux boxeurs de Russie et de Biélorussie de participer à des événements internationaux

L’Association internationale de boxe (IBA) a voté pour annuler l’interdiction imposée aux boxeurs de Russie et de Biélorussie, a annoncé l’organisation.

L’IBA s’est jointe à de nombreuses fédérations sportives internationales pour imposer des sanctions aux sportifs de Russie et de Biélorussie après le début de l’opération militaire russe en Ukraine plus tôt cette année.

Cependant, l’IBA a déclaré mercredi qu’elle avait annulé la suspension, ajoutant qu’elle estimait que la politique et le sport ne devaient pas être mélangés.

Il a également déclaré que les boxeurs des deux pays auront pleinement le droit de concourir sous leurs propres drapeaux et hymnes nationaux.

“Le conseil d’administration de l’IBA a voté en faveur de l’annulation de sa décision précédente et permet aux boxeurs de Russie et de Biélorussie de participer aux événements de l’IBA avec effet immédiat», a lu un communiqué publié sur le site officiel de l’IBA.

« L’IBA croit fermement que la politique ne devrait avoir aucune influence sur le sport. Par conséquent, tous les athlètes devraient bénéficier de conditions égales.

« Dans le respect de sa propre autonomie en tant que fédération sportive internationale, l’IBA doit rester politiquement neutre et indépendante.

« IBA appelle à la paix et reste un pacificateur dans tous les conflits. De plus, l’IBA a l’obligation d’assurer l’égalité de traitement envers les athlètes et les officiels de compétition, indépendamment de leur nationalité et de leur résidence.

“Selon la décision, les officiels techniques de la Russie et de la Biélorussie seront également de retour dans les compétitions.”

PLUS À VENIR