La BBC a dépensé 2,3 millions de livres sterling en trois ans et demi pour régler des conflits de personnel avant qu’ils ne puissent saisir les tribunaux du travail.

Cinquante-neuf règlements ont été versés au personnel mécontent du radiodiffuseur public au cours de la période, dans un effort pour éviter les tribunaux du travail avertis, rapporte The Sun.

Au cours d’une période d’un an, d’avril 2019 à 2020, 932764 £ ont été versés au personnel dans les colonies. Ce chiffre est passé de 785 692 £ l’année précédente et de 420 349 £ l’année précédente – une loi sur la liberté de l’information menée par la publication a révélé.

Un montant supplémentaire de 221 178 £ a été dépensé pour les colonies au cours des six premiers mois de la pandémie, d’avril 2020 à septembre.

La BBC a dépensé 2,3 millions de livres sterling en trois ans et demi pour régler des conflits de personnel avant qu’ils ne puissent saisir les tribunaux du travail

Une source a déclaré au Sun que la BBC était confrontée à « un grave problème de gestion » concernant les paiements.

Dans un de ces cas, la productrice de News Natalie Morton a reçu un paiement de 40000 £ après avoir poursuivi la BBC, affirmant qu’elle avait été victime d’intimidation dans une mission dangereuse au cours de laquelle elle avait failli exploser en Syrie.

La journaliste de guerre, 44 ans, a été frappée par un état de stress post-traumatique « sévère » et de l’anxiété à la suite de l’explosion d’avril 2014 qui a mis fin à sa carrière, l’a vue à son tour pour boire et l’a tellement traumatisée qu’elle ne peut même plus regarder les nouvelles.

Mme Morton était avec la correspondante de guerre en chef de la BBC, Lyse Doucet, à Homs, lorsqu’une bombe a atterri près de sa voiture, la submergeant d’obus.

La productrice de nouvelles Natalie Morton, photographiée avec le caméraman Phil Goodwin après avoir failli exploser à Homs, en Syrie, en avril 2014, a affirmé avoir été victime d’intimidation dans le cadre d’une mission dangereuse.

Un caméraman a subi 35 blessures par éclats d’obus et Mme Morton a déclaré que l’explosion avait détruit sa santé mentale, même si elle s’était échappée avec des blessures mineures.

La BBC a payé le règlement sans « reconnaissance de responsabilité » pour la mauvaise santé de Mme Morton.

Le scandale de l’égalité salariale, qui a été une énorme source de controverse à la BBC, aurait également ajouté à un budget déjà tendu – alors que les paiements pour le personnel féminin dans les affaires intentées contre l’employeur atteignent des millions, rapporte The Sun.

L’année dernière, elle est parvenue à un accord avec la journaliste Samira Ahmed après avoir remporté une affaire d’égalité de rémunération.

Le personnel de la BBC, y compris les présentateurs, organise une démonstration de la Journée internationale de la femme à l’extérieur de la nouvelle maison de radiodiffusion dans le centre de Londres. Présentatrice d’aujourd’hui Sarah Montague (avant)

Un tribunal du travail a conclu qu’elle aurait dû être rémunérée de la même manière pour son travail sur Newswatch que Jeremy Vine était sur Points Of View.

La radiodiffuseur Sarah Montague a confirmé en janvier de l’année dernière qu’elle avait remporté un règlement de 400000 £ de la BBC pour un traitement inégal.

Carrie Gracie a quitté son rôle de rédactrice en chef pour la Chine en janvier 2018 pour protester contre les inégalités salariales.

Elle a finalement été remboursée de 361 000 £, qu’elle a versée à une association caritative.

Un porte-parole de la BBC a déclaré: « La BBC est extrêmement consciente de comment et pourquoi elle dépense l’argent des frais de licence à tout moment.

«Comme tout employeur, nous visons à régler tout différend de personnel aussi rapidement et à l’amiable que possible et, à l’occasion, si nécessaire, cela aboutira à un règlement.»