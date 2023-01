Les patrons de la BBC mettent fin à une émission de talents à gros budget après une seule série

IL a été évoqué comme la version pour personnes âgées de The X Factor et maintenant l’émission de la BBC Rock Till We Drop est devenue la même que l’émission de talents ITV.

Le programme a été diffusé l’année dernière et est parti à la recherche de chanteurs et musiciens vétérans de plus de 64 ans pour former un groupe qui jouerait sur la scène principale du festival de l’île de Wight.

Bbc

Les patrons de la BBC ont décidé de ne pas ramener Rock Till We Drop après une série[/caption]

Mais après une série sur BBC Two, dirigée par la star du Spandau Ballet Martin Kemp et Lady Leshurr, les patrons ont décidé de ne pas la ramener.

Un initié de la télévision a déclaré: «C’était une émission de talents avec une différence, car elle a donné aux gens qui avaient un cadeau une seconde chance de le faire briller.

« Que ce soit à cause de la maladie, de la famille, d’une tragédie ou simplement de la malchance, beaucoup de participants n’avaient pas réalisé leur rêve de devenir interprète.

“Le seul critère auquel ils devaient répondre était qu’ils avaient au moins 64 ans – et dans de nombreux cas, ils avaient des candidats beaucoup plus âgés.”

Martin et Lady Leshurr étaient des hôtes et des mentors, qui ont passé près de deux mois à former un groupe composé chacun de six ou sept chanteurs et musiciens.

C’est le groupe de sept membres de Martin, dont le co-chanteur Jimmy, 72 ans, qui a remporté la victoire, les plus jeunes étant Leburn, un guitariste de Bath, et la chanteuse Carmen de Londres, tous deux âgés de 64 ans.

L’aîné était le batteur Roy du Bedfordshire, qui avait 95 ans.

D’autres experts sont apparus au cours de la série, notamment la star de Strictly Fleur East ainsi que la star et chanteuse soul de Loose Women, Mica Paris.

La BBC insiste sur le fait qu’elle n’a jamais voulu que l’émission en quatre parties soit unique, mais il était clair qu’elle aurait pu la ramener année après année avec un nouveau lot d’espoirs.

Une porte-parole de l’émission a confirmé: “Il n’y a actuellement aucun plan pour le retour de Rock Till We Drop.”

CONSEILS D’INITIÉS POUR KELVIN KELVIN Fletcher a révélé qu’il avait reçu des courriers de fans de prisonniers donnant des conseils. L’ancien acteur d’Emmerdale avait des sacs de lettres de décalages, disant principalement à son personnage déchirant Andy Sugden de continuer dans le droit chemin. Le gagnant Strictly 2019 a déclaré: «J’ai reçu des lettres d’un certain nombre de personnes purgeant une peine de prison qui voulaient me donner – ou plutôt Andy – des conseils avant que ma vie ne déraille pour de bon – ‘Ne finissez pas par faire dix- étirez-vous comme moi ». “Vous avez une chance de faire les choses différemment si vous changez maintenant”. Il a quitté le feuilleton ITV1 en 2016 et joue dans l’émission de téléréalité de la BBC Kelvin’s Big Farming Adventure avec sa femme Liz. Mais Kelvin n’était pas le membre de la distribution le plus populaire en matière de fanmail. Il ajoute dans son livre, Fletchers On The Farm : « Steve Halliwell, qui jouait Zak Dingle, en a tiré le meilleur parti. Son casier était constamment plein.

Ross Kemp est traîné

EN TANT QUE Grant Mitchell, le mâle alpha d’EastEnders, il était friand d’une blonde aux longues jambes ou d’une brune cuivrée – alors Ross Kemp a eu une touche de déjà-vu en faisant la nouvelle série de son jeu télévisé.

Bridge of Lies se dirige vers le samedi soir pour une émission spéciale sur les célébrités et pour l’épisode d’ouverture de cette semaine, il est rejoint par des stars de RuPaul’s Drag Race.

Photos de Graeme Hunter

Grant Mitchell pose avec les stars de RuPaul Drag Race dans le nouveau jeu télévisé Bridge of Lies[/caption]

Chaque semaine, une nouvelle équipe de célébrités thématiques apparaîtra, en commençant par les stars du feuilleton, suivies des favoris du groupe de filles des années 2000 la semaine prochaine.

En tant que nouveau “Mr Saturday Night” de BBC1, Ross déclare : “si vous m’aviez dit il y a cinq ans que j’animerais une émission de quiz sur BBC1 le samedi soir, je vous aurais dit d’arrêter de boire – mais ici, je un m.

« L’avantage de faire une émission de quiz comme celle-ci, c’est que vous ne pouvez pas prétendre que vous ne vous amusez pas.

“Vous ne pouvez pas trop changer dans le montage – cela se passe tel quel – et j’aime particulièrement cet aspect.”

Et sur son nouveau titre, il ajoute : « Mr Saturday Night ?! Oh, je ne suis pas sûr de ça.

Ce pourrait être un bon nom de traînée, cependant, si Ross se sentait un jour aventureux…

L’ESPOIR DE L’ÉCRIVAIN DE DEL FINAL La star de ROCK & Chips, James Buckley, a révélé qu’il y avait un autre épisode de la préquelle de BBC Only Fools And Horses prévu avant la mort de l’écrivain John Sullivan. L’acteur a déclaré que John, décédé en 2011, tenait à “tout lier ensemble”. James, qui jouait un jeune Del Boy, a ajouté qu’il était également question de révéler ce que la mère de Del avait dit sur son lit de mort, ce qui était un sujet récurrent. Il a ajouté: “John avait vraiment envie d’en écrire un de plus pour tout relier entre la préquelle et Only Fools. “Malheureusement, John est décédé juste avant la sortie du troisième épisode de Rock & Chips.”

LA RIVALITÉ BREKKIE RESTE

DAN Walker et Piers Morgan ont veillé à ce qu’il y ait une saine rivalité entre les émissions de nouvelles matinales de BBC1 et ITV1.

Alors que la paire ne se dispute plus sur les réseaux sociaux après avoir pris des emplois sur Channel 5 et TalkTV respectivement, les hôtes actuels de BBC Breakfast et Good Morning Britain sont toujours en train de verrouiller les cornes.

Charlie Stayt de la BBC pense que deux émissions fortes qui se battent l’une contre l’autre font ressortir le meilleur d’elles-mêmes.

Il a déclaré: «La compétition est excellente. Je ne pense pas qu’une émission de télévision matinale soit suffisamment arrogante pour penser que tout le public ne veut que les voir. Mais nous restons fidèles à notre philosophie et cela trouve un écho auprès de notre public.

GMB est à la traîne de son rival depuis le départ de Piers, malgré le fait que la favorite de l’émission, Susanna Reid, soit restée sur place.

Elle a rejoint le Beeb en 2014, après que BBC Breakfast a déménagé de Londres à Salford.

À propos de la relocalisation, le co-animateur de Charlie, Naga Munchetty, a ajouté à Radio Times : “C’est une bonne chose d’être réparti à travers le Royaume-Uni et d’entendre différents accents.”