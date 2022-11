Les patrons de James Bond espèrent profiter de la popularité des films avec une nouvelle gamme de fournitures de bureau Moneypenny

Les patrons du film de JAMES Bond espèrent rafler la lune avec des liasses de billets avec une gamme de fournitures de bureau Miss Moneypenny.

L’entreprise qui contrôle le marketing et la marchandise pour les films 007 vient d’obtenir une marque pour fouetter les marchandises en utilisant la marque Moneypenny.

Miss Moneypenny est la secrétaire la plus connue de la marque et les films incluent toujours des scènes de James Bond flirtant avec Moneypenny.

Elle est secrétaire de M, qui est l’officier supérieur de Bond et chef du British Secret Intelligence Service.

Bientôt, les cinéphiles pourront mettre la main sur la papeterie de Moneypenny.

Des documents déposés auprès de l’Office de la propriété intellectuelle du gouvernement britannique révèlent que des marques déposées sont désormais en place pour les blocs-notes, bloc-notes, stylos et crayons Moneypenny.

Et il y a une protection pour commercialiser des porte-documents, des sacs, des valises, des sacs à dos, des trousses de toilette et des porte-maquillages.

Une autre classe permet la vente d’étuis pour téléphones portables et de pochettes et pochettes pour ordinateurs portables et tablettes.

La demande a été acceptée et la marque bénéficie désormais d’une protection légale du nom pendant 10 ans.

La marque donnera aux chefs de cinéma la liberté de commercialiser les produits exclusivement avec la marque Moneypenny et empêchera d’autres entreprises de profiter de la popularité de Bond.





Un avocat spécialiste de la propriété intellectuelle qui a vu les documents nous a dit : Tout d’abord, la marque renforce leur capacité à intenter des poursuites contre des tiers qui pourraient utiliser les noms pertinents dans le cadre de transactions commerciales sans consentement.

« La simple présence de ces types de marques dans le registre peut également avoir un effet dissuasif, lorsqu’un tiers envisage d’utiliser le nom sans son consentement.

“Deuxièmement, améliore leur capacité à conclure des accords pour commercialiser leur marque personnelle.

“A titre d’exemple, ils peuvent souhaiter concéder sous licence les marques à des partenaires et gagner des redevances de cette façon.”