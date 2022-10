Les patrons de I’m A Celebrity signent le premier concurrent de Love Island pour la série de cette année

Olivia Attwood de LOVE Island a signé pour I’m A Celebrity… Get Me Out of Here!.

La star de télé-réalité est la toute première candidate de l’émission de rencontres ITV2 à recevoir l’appel pour la jungle et met fin à une interdiction de sept ans sur l’ancienne partie de Love Islanders.

Getty

Olivia Attwood a signé pour I’m A Celeb[/caption]

TVI

La star de télé-réalité est surtout connue pour son apparition sur Love Island en 2017[/caption]

Les patrons d’ITV lui fournissent la rampe de lancement potentielle car on espère qu’elle pourra désormais passer du statut de star d’ITV2 / ITVBe à l’un des visages de leurs programmes aux heures de grande écoute.

Olivia rejoindra la formation All Stars aux côtés du boxeur Amir Khan, de l’acteur d’EastEnders Dean Gaffney et de l’ex-chanteur du compte à rebours Carol Vorderman.

Parmi les autres retournant au camp, citons Helen Flanagan de Coronation Street, la fanatique des aliments diététiques Gillian McKeith et le chanteur de Happy Mondays Shaun Ryder.

Olivia s’est envolée pour l’Australie pour participer à l’émission dérivée de I’m A Celeb I’m A Celebrity: Extra Camp en tant qu’invitée spéciale en 2018.

Elle a laissé les téléspectateurs impressionnés alors qu’elle se lançait dans les différents défis provoquant des vomissements que les camarades de camp sont obligés d’endurer pendant leur séjour.

L’une de ces tâches, en particulier, a vu la beauté blonde grignoter des globes oculaires de poisson et des testicules d’animaux.

Et Olivia est prête à tout recommencer en tant que concurrente à plein temps lorsque le spectacle reviendra l’année prochaine.

TVI

Olivia n’est pas étrangère aux essais de la série[/caption]

TVI

Elle a été vue en train d’inspecter un cerveau de mouton avant de le manger[/caption]

TVI

Mais elle ne semblait pas aimer le goût[/caption]