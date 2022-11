Les patrons de I’m A Celebrity prédisent des “feux d’artifice” alors que des stars choquées rencontrent Matt Hancock demain

Les BOSSES de I’m A Celebrity… Get Me Out Of Here ont prédit des « feux d’artifice » dans le camp alors que Matt Hancock se dirige vers la jungle.

Dans les coulisses de l’émission à succès d’ITV, les coureurs de l’émission s’attendent à ce que les camarades de camp fassent rage lorsqu’ils rencontrent le député pour la première fois.

Alamy

Les patrons s’attendent à ce qu’il démarre au camp lorsque Matt arrivera[/caption]

TVI

Il est sur le point de rejoindre ses camarades de camp célèbres dans la jungle demain[/caption]

Ce soir, Matt, 44 ans, devrait être confirmé comme l’un des deux derniers candidats entrant dans la jungle australienne pour la nouvelle série d’émissions.

Les patrons de I’m A Celeb espèrent que cela fera un excellent visionnage alors que les co-stars de l’ancien secrétaire à la Santé l’interrogent sur les raisons de sa présence.

Un initié a taquiné que la réaction de la formation actuelle de célébrités à Matt serait “fascinante” et qu’elle “doit regarder la télévision”.

Ils ont déclaré à The Mirror: “La série se porte déjà brillamment dans les cotes d’écoute, mais son introduction ne fera qu’augmenter les niveaux d’intérêt.

EN SAVOIR PLUS SUR JE SUIS UNE CÉLÉBRITÉ ALLUME FEU Les fans de I’m A Celeb disent la même chose alors que Mike Tindall a du mal à allumer un feu SOMPTUEUX À l’intérieur de la maison du nord de Londres de Chris Moyles alors qu’il échange le luxe contre le camp I’m A Celeb

«La façon dont les autres candidats réagissent à Hancock sera fascinante. Quoi que vous pensiez de sa décision de participer à l’émission, ce sera obligatoire de regarder la télévision.

Les fans ont déjà pressenti la lectrice de nouvelles d’ITV, Charlene White, pour être la première à interroger Hancock – qui est toujours un député en exercice travaillant pour ses électeurs dans le West Suffolk.

Avant d’entrer dans I’m A Celebrity, Loose Women’s Charlene, 42 ans, a déclaré qu’elle n’hésiterait pas à sonder les autres célébrités.

Elle avait précédemment parlé de sa propre tragédie personnelle, après le décès de sa grand-tante Dell de Covid-19 en 2020.





La journaliste a révélé qu’elle “ne pouvait pas embrasser sa famille lors des funérailles” et a critiqué les députés “enfreignant les règles” lorsque sa tante bien-aimée est décédée.

Les initiés ont averti que l’ancien secrétaire à la Santé devrait s’attendre à une grillade de la co-star Charlene sur la gestion par le gouvernement de la pandémie de coronavirus.

Le Sun a révélé que Matt était payé près d’un demi-million de livres par I’m A Celebrity… Get Me Out Of Here !.

Des initiés ont raconté au Sun comment le député conservateur avait décroché un salaire d’une valeur d’environ 400 000 £ pour participer à la série ITV – suscitant la fureur de ses détracteurs.

Une source a déclaré: «Le contrat de rémunération de Matt avec I’m A Celebrity est d’environ 400 000 £, ce qui est l’un des plus gros frais de spectacle jamais payés.

“ITV tenait à ce que les téléspectateurs pensent que l’accord valait environ 150 000 £, mais en réalité, c’est plus du double.

“Ils lui ont demandé d’être dans l’émission trois fois en quelques semaines et l’argent a définitivement aidé à conclure l’affaire.”

L’ancien ministre de la Santé sous le feu a insisté sur le fait qu’il ferait un don important à une œuvre de bienfaisance, mais la taille de son accord a provoqué l’indignation – ceux qui le connaissent disant que ses électeurs du West Suffolk seront apoplectiques de rage face à la taille de l’accord en espèces. .

Matt est maintenant en quarantaine sur la Gold Coast avant le spectacle – dans un immense manoir de 2 millions de livres sterling avec une immense piscine.

En savoir plus sur le soleil REMARQUE BON Mon voisin m’a laissé une note de colère après que je me sois garé dans un espace public MCFLURIEUX Les fans de McDonald’s furieux du changement de McFlurry

Il rejoindra 10 autres stars dont la pop star Boy George, l’ancien joueur de rugby Mike Tindall et Sue Cleaver de Coronation Street dans la jungle australienne.

Hancock devrait affronter ses collègues célébrités pour la première fois demain soir – après avoir été révélé à ses camarades de camp ce soir.