Les patrons de I’m A Celebrity plongeront Matt Hancock dans le camp le plus dur de la jungle lorsqu’il entrera dans la série

SLIPPERY Matt Hancock – qui a contourné ses propres règles de Covid pour avoir une affaire de bureau – a expliqué hier comment il serait sur ses gardes contre les serpents.

L’ancien secrétaire à la Santé a parlé de sa peur des reptiles rampants – tout en niant que les téléspectateurs en colère sont susceptibles de le voter dans un procès de bushtucker infesté de créatures après l’autre.

Mais il semble que son séjour dans la jungle commencera avec lui face à ses peurs lorsque les patrons d’ITV ont révélé qu’ils le mettraient dans le camp le plus dur de I’m A Celebrity – appelé Snake Rock.

Le député Matt, 44 ans, a été dénoncé l’année dernière par The Sun lorsqu’il a trompé sa femme Martha Hoyer Millar avec sa plus proche assistante Gina Coladangelo, 43 ans,

Il espère que son apparition dans la série à succès séduira le public.

Mais dans sa dernière interview avant d’entrer, il a admis : “Je n’ai jamais rencontré de serpent de près et je suis donc assez inquiet pour tout ce qui concerne les serpents.”

Il a ajouté : « Cette expérience sera une aventure. Quand je serai au camp, les gens verront juste le vrai moi.

“La survie dans la jungle est une bonne métaphore du monde dans lequel je travaille.

“Les gens me verront verrues et tout, verront le côté humain du gars derrière le podium.”

Des initiés de Westminster ont raconté comment le conservateur fait face à un déluge de votes de la part de ceux de son propre parti.





Des sources disent que Matt a publié les nouvelles de I’m A Celeb sur des collègues stupéfaits après avoir échoué à être promu lors du remaniement de Rishi Sunak à la fin de la semaine dernière.

Depuis, il s’est fait retirer le fouet, ce qui signifie qu’il ne peut pas voter en tant que conservateur, et fait face à une réaction massive à l’idée d’aller dans la jungle.

Mais Matt reste optimiste, il ne fera que “certaines” des tâches horribles pour gagner des repas pour le camp.

Il a déclaré: «Je ne serais pas surpris si je finissais par faire certains des essais. J’espère pouvoir gagner des étoiles pour le camp, mais surtout j’ai hâte d’être moi-même.

Les patrons d'ITV ont révélé qu'ils le mettraient dans le camp le plus dur de I'm A Celeb – Snake Rock

“Je n’ai aucune idée de ce qu’ils vont penser.

«Je suis une personne plutôt joyeuse et j’espère donc que je pourrai garder le moral de tout le monde.

“J’aime m’occuper et je pense que je vais ramasser beaucoup de bois de chauffage pour tout le monde.

“Les politiciens sont aussi des gens et ce sera bien pour les gens de me voir comme moi. Nous sommes humains aussi.

“Je ne m’attends pas à servir à nouveau au gouvernement”

Il a passé sa quarantaine Covid dans une maison de plage de 2 millions de livres sterling sur la Gold Coast australienne.

Il a obtenu une autorisation spéciale pour utiliser Internet et un ordinateur portable et a utilisé une piscine ainsi qu’un panier de bienvenue.

Mais la vie est sur le point de devenir beaucoup plus dure. Lui et son compatriote Seann Walsh, arrivés tardivement, seront placés dans le camp d’évasion de Snake Rock – une zone clairsemée avec peu de végétation et aucune commodité.

Un initié de la télévision a déclaré: “Matt et Seann seront d’abord éloignés des autres célébrités.

“Les producteurs ont prévu le moyen idéal d’introduire la paire dans la série et ce sera l’or de la télévision lorsque les camarades de camp verront Hancock.”

Il a déclaré: «Je ne m’attends pas à servir à nouveau au gouvernement, mais il existe de nombreuses façons de communiquer et de dialoguer avec les gens.

“Quand j’ai été approché pour participer, j’y ai longuement réfléchi, mais l’une des raisons pour lesquelles je me suis senti capable de dire oui, c’est parce que l’équipe IAC a mis en place un système pour que je puisse être joint à tout moment sur n’importe quel questions urgentes de circonscription.

«Beaucoup de gens ont une opinion sur moi en tant que secrétaire à la santé dans la pandémie face à des problèmes très difficiles, mais ce n’est pas toute l’histoire.

“J’ai hâte de me lancer dans tout ça comme je fais tout dans la vie. Vous ne pouvez rien cacher dans la jungle, vous voyez quelqu’un avec des verrues et tout.

« J’ai informé le Whip et j’ai donné mes raisons. J’ai reçu beaucoup de messages de soutien de la part de personnes qui peuvent voir ce que j’essaie de faire pour montrer que les politiciens sont aussi des personnes.

Si Matt battait des célébrités telles que Mike Tindall, Boy George et Sue Cleaver à la finale de l’émission ITV, il a osé considérer que le public pourrait le couronner roi de la jungle.

Il a ajouté : « Ce serait la cerise sur le gâteau et ce serait merveilleux.

“Mais je ne m’y attends pas.”

L’arrivée de Matt a été taquinée à la fin de l’émission d’hier soir et les téléspectateurs le verront arriver au camp ce soir.

Cela survient après que la jungle a été plongée dans le chaos lorsque Olivia Attwood, 31 ans, de Love Island, a été forcée de partir pour des raisons médicales.

