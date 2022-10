Les patrons de I’m A Celebrity inscrivent le premier membre de la famille royale à Mike Tindall pour une nouvelle série

MIKE Tindall a accepté d’être le premier royal à la télé-réalité aux heures de grande écoute, peut révéler The Sun.

L’ancien as du rugby anglais rejoindra I’m A Celebrity le mois prochain dans la jungle australienne infestée d’insectes.

Mike et Zara Tindall avec feu la reine et le prince Philip lors d’une réception au palais de Buckingham en 2006[/caption]

L’ancien as du rugby anglais est le premier membre de la famille royale à rejoindre I’m A Celebrity le mois prochain[/caption]

Mike Tindall fait un geste vers le prince Louis lors du concours du jubilé de platine devant le palais de Buckingham à Londres[/caption]

Le mari de 43 ans de la petite-fille de la reine Zara Phillips est la plus grande signature de l’émission ITV.

Il apparaîtra aux côtés de stars telles que Boy George, le comique Seann Walsh et le DJ Chris Moyles.

Les détails de l’accord de Mike restent un secret bien gardé, mais une source a déclaré au Sun : « C’est un coup d’État massif. Mike a eu droit à certains des moments les plus importants de l’histoire royale depuis des générations.

“Il est sûr d’être discret, mais sa simple présence signifie que cette série sera un must absolu.”

Mike, qui a remporté la Coupe du monde 2003 avec l’Angleterre, a épousé Zara en 2011.

Le couple a trois enfants : Mia, huit ans, Lena, quatre ans et Lucas, un.

Mike est depuis devenu un membre clé du cercle restreint royal.

Il a été photographié en train de signaler de manière ludique qu’il gardait un œil sur le prince Louis, âgé de quatre ans, lors des célébrations du jubilé et a accompagné Zara, 41 ans, aux funérailles de la reine le mois dernier.





Mike a déclaré à son podcast, The Good, The Bad & The Rugby, qu’il avait été “époustouflé” par l’effusion nationale de chagrin.

Et il a ajouté : « Zara aimait la reine au-delà de tout. Leur lien avec les chevaux – le même avec la princesse royale – ils avaient un vrai lien autour de ça.

Les membres de la famille royale qui ne travaillent pas, Mike et Zara, se débrouillent financièrement, bien qu’ils vivent à Gatcombe, le domaine des Cotswolds de la mère de Zara, la princesse Anne.

La dernière grande émission de télévision familiale mettant en vedette la famille royale était l’édition caritative malheureuse It’s A Royal Knockout en 1987.

Anne, Andrew et Edward portaient des déguisements en tant que capitaines d’équipe dans une cascade imaginée par Edward. Mais la reine et le prince Philip auraient été “consternés”.

Hier soir, un porte-parole de I’m A Celeb a déclaré: “Nous annoncerons notre programmation plus près de la transmission.”