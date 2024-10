Les patrons de I’m A Celebrity envisagent Maura Higgins de remplacer Tommy Fury dans la jungle après le retrait du boxeur à la dernière minute – et ils espèrent qu’elle renversera la mèche sur Molly-Mae Hague

Les patrons de I’m A Celebrity auraient fixé pour objectif que Maura Higgins remplace Tommy Fury dans la jungle.

Le boxeur, 25 ans, était « en pourparlers avec les producteurs d’ITV depuis des mois » pour rejoindre la série, suite à sa séparation d’avec Molly-Mae Hague, 25 ans, mais il s’est « retiré » seulement deux semaines avant son départ pour l’Australie. .

Mais on dit qu’ITV envisage maintenant Maura, la meilleure amie de Molly-Mae, 33 ans, pour prendre sa place dans la jungle, les patrons comptant apparemment sur la beauté irlandaise pour tout dire sur son amie.

Une source a déclaré Le Soleil: ‘Avec le retrait de Tommy Fury, cela a donné aux patrons de la série l’occasion de regarder d’autres stars de Love Island et Maura s’est imposée comme la candidate idéale.

« Elle apportera un peu de glamour à la jungle et fera une brillante camarade de camp car elle a un grand sens de l’humour et s’entendra forcément avec tout le monde. »

« Cela s’annonce comme une année forte pour les femmes dans I’m A Celebrity cette année. »

Avec Tommy hors course, cela aurait ouvert la voie à l’apparition de Maura dans la série, car cela signifiait qu’il n’y aurait pas deux stars de la série 2019 de la célèbre émission de rencontres dans la jungle.

Pendant leur séjour dans la villa Love Island, Maura a d’abord jeté son dévolu sur Tommy, mais il s’est retrouvé dans une romance avec la bombe Molly-Mae. Maura et Molly-Mae sont depuis devenues de solides amies.

Contacté par MailOnline, un représentant d’ITV a déclaré : « Tous les noms suggérés pour I’m A Celebrity… Sortez-moi d’ici ! ne sont que des spéculations.

MailOnline a contacté les représentants de Maura Higgins pour commentaires.

Le line-up complet de la série de cette année n’a pas encore été confirmé, mais selon certaines informations, Coleen Rooney participera à l’émission de cette année après avoir décroché le plus gros contrat de l’histoire de la série.

Parmi les autres stars qui seraient en lice figurent Jane Moore, Ally McCoist et GK Barry.

Cela survient après que Tommy aurait refusé I’m A Celebrity parce qu’on lui avait proposé un autre projet plus lucratif, qui serait une revanche entre lui et KSI.

Un initié de la télévision a déclaré Le Soleil: « Les patrons sont surpris que Tommy ait choisi de se retirer de I’m A Celebrity à ce stade tardif car cela aurait été une excellente opportunité pour lui aussi.

Le boxeur, 25 ans, était « en pourparlers avec les producteurs d’ITV depuis des mois » pour rejoindre la série, suite à sa séparation d’avec Molly-Mae Hague, 25 ans, mais Tommy se serait vu proposer un autre projet plus lucratif, qui serait une revanche. entre lui et KSI

« Heureusement, les dirigeants avaient déjà de grands noms qui attendaient dans les coulisses, ils vont donc maintenant examiner lesquels s’intègrent le mieux dans la programmation déjà réservée afin de pouvoir proposer une série vraiment géniale.

« À seulement quelques semaines de la fin, les patrons ont aligné l’un des castings les plus excitants de l’histoire de la série. »

MailOnline a alors contacté les représentants d’ITV et de Tommy pour commentaires.

Molly-Mae a choqué les fans lorsqu’elle a mis fin à ses fiançailles avec le boxeur le mois dernier après une relation de cinq ans.

Tommy a depuis été accusé d’avoir trompé Molly-Mae après avoir prétendu avoir partagé un baiser passionné avec la Danoise Milla Corfixen, 20 ans, lors de vacances entre hommes en Macédoine du Nord.

Cela vient après qu’Ant McPartlin et Declan Donnelly ont réalisé leur I’m A Celebrity… Get Me Out Of Here ! revient jeudi dans une toute nouvelle bande-annonce, avec la date officielle de début enfin révélée

Le compte à rebours est lancé jusqu’à ce qu’un nouveau groupe de stars se dirige vers l’arrière-pays australien pour affronter leurs peurs et concourir pour être couronné roi ou reine de la jungle dans l’émission ITV.

Avant le spectacle de lancement, qui aura lieu le 17 novembre, Ant et Dec ont endossé le rôle de scientifiques fous alors qu’ils mettaient les tristement célèbres essais Bushtucker à l’épreuve ultime.

Vêtus de blouses de laboratoire assorties et de vêtements de travail professionnels, les deux hommes avaient l’air sérieux alors qu’ils posaient dos à dos en tenant un presse-papiers.

Ils ont été vus en train de discuter et de rire avec les membres de l’équipe dans les clichés des coulisses alors qu’ils se préparaient pour le retour de la série.