Les patrons de I’m A Celebrity apportent des changements majeurs à la finale avec un énorme remaniement du procès Bushtucker

Les producteurs de I’M A Celebrity ont bouleversé le format de la finale cette année après le retour de la série en Australie.

Les trois célébrités affronteront leur dernier procès Bushtucker lors de l’épisode de dimanche soir.

Ant et Dec superviseront les tentatives des finalistes pour gagner leurs repas de rêve

Cependant, cette année, les célébrités verront leurs compagnons de camp tester leurs limites tout en luttant pour gagner l’entrée, le plat principal et le dessert de leur choix.

L’ancienne lionne Jill Scott, 35 ans, l’acteur des Hollyoaks Owen Warner, 23 ans, et le politicien honteux Matt Hancock, 44 ans, sont les favoris pour la finale, selon les bookmakers Ladbrokes.

Les camarades de camp seront chargés de participer à l’une des trois épreuves finales pour gagner leur repas à trois plats.

Inondez votre visage verra le compagnon de camp avec sa tête dans une boîte transparente tout en étant couvert de créatures et trempé dans l’eau.

Pendant ce temps, Bushtucker Bonanza verra une célébrité malchanceuse se régaler de mets macabres avec Rat Race impliquant des créatures dans une boîte.

Un initié de la télévision a déclaré: «Ce sera la première fois que les célébrités se regarderont se mettre à l’épreuve lors du procès final.

“Les célébrités se battront pour gagner le repas de leur choix, et après trois semaines dans la jungle, les tensions seront fortes.”

Pendant ce temps, Jill sera couronnée reine de la jungle demain soir, selon un sondage des lecteurs du Sun.





Mais le plus surprenant est peut-être celui que la recherche sur les bombes a désigné comme finaliste – le député de Lazarus, Matt Hancock.

Quand Hancock s’est inscrit pour I’m A Celebrity Get Me Out Of Here! il avait le fouet retiré, ce qui signifie qu’il ne pouvait pas voter au Parlement.

Il a fait face à un contrecoup massif pour sa mauvaise gestion pendant la pandémie et l’affaire enfreignant les règles avec son assistante Gina Coladangelo, et les téléspectateurs ont voté pour qu’il endure six procès consécutifs.

Aujourd’hui, 70% des lecteurs de Sun disent avoir vu Matt sous un nouveau jour et ont aimé le regarder dans l’émission ITV.

Et près de 80% ont déclaré qu’ils pensaient que les camarades de camp avaient été impolis avec le député conservateur.

Ailleurs, le sondage a montré que le procès désordonné de Grot Yoga complété par Boy George, Mike et Seann était la tâche préférée des téléspectateurs.

En bas de l’ordre hiérarchique se trouvait Who Wants To Look Silly On Air, un jeu en direct qui épousait le classique d’ITV Who Wants To Be A Millionaire avec un essai Bushtucker.

Seulement 9 % de nos lecteurs ont évalué le défi épique.

Le camp en est maintenant à ses trois derniers