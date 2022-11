Les patrons de I’m A Celeb révèlent à quel point le spectacle de cette année sera plus important qu’avant

Les patrons de I’M A Celebrity ont révélé à quel point le retour de la série en Australie sera plus important que jamais avec plus d’essais et un énorme spectacle d’ouverture.

Les producteurs de l’émission à succès ITV, qui doit être diffusée le dimanche 6 novembre, ont prévu 24 procès horribles pour les célébrités à travers les 21 épisodes.

Rex

Cela survient alors que le spectacle est revenu dans la jungle en Nouvelle-Galles du Sud après deux ans au château de Gwrych au Pays de Galles suite aux restrictions causées par la pandémie.

Parlant de l’émission d’ouverture, Olly Nash, productrice exécutive de I’m A Celeb, a déclaré: «C’est beaucoup plus important que nous ne l’avons jamais fait auparavant et nous filmons plus que jamais auparavant.

“Il y aura plus d’éléments sur plus de spectacles que par le passé, donc tout ne se limitera pas au premier spectacle.”

Pendant ce temps, la cabane dans les arbres de la jungle, utilisée par Ant et Dec, a été totalement repensée alors que le spectacle célèbre son 20e anniversaire.

Olly a ajouté : « Nous revenons en fanfare ! L’ensemble est ici depuis 20 ans et nous avons ajouté des éléments supplémentaires chaque année et il était juste temps pour un rafraîchissement complet.

La technologie a évolué, nous avons donc dû installer de nouvelles lampes et lumières, ce fut donc une excellente nouvelle reconstruction pour nous.

Pendant ce temps, ce n’est pas seulement l’ensemble qui a été agrandi, car le camp où les célébrités séjourneront a également été agrandi pour faire de la place pour trois lits, sept hamacs et un camping-car de luxe pouvant accueillir deux personnes.

Olly a révélé: «Il a été légèrement agrandi du côté du ruisseau du camp alors que le feu est toujours à peu près le même.

«Nous avons également des lits superposés, ce qui est une première pour I’m A Celebrity et nous avons également un camping-car de luxe pour deux qui a traversé la jungle il y a environ 35 ans et est tombé en panne et n’a jamais bougé depuis.

“Cela fera une maison très confortable pour deux personnes à l’intérieur s’ils sont assez chanceux et intelligents quelques jours après le début du spectacle.”

James Gourley

Sun Girl Emily Webber fait une tournée dans la jungle sur le plateau de I’m Celebrity[/caption]

James Gourley

Sun Girl Emily Webber a visité le camp I’m A Celebrity en Australie[/caption]