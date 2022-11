Les patrons de I’m A Celeb abandonnent un procès en direct épique dans un énorme spectacle

Les patrons de I’M A Celebrity ont abandonné les plans d’un essai en direct cette semaine après que la logistique ait fait des ravages dans leurs plans.

La pression est forte pour que les producteurs rendent le procès en direct plus grand que jamais cette année après le retour de l’émission à succès ITV dans son domicile en Australie après une pause de deux ans causée par les restrictions de Covid.

Rex

Un initié a déclaré: «Les patrons ont été tellement encouragés par le succès de cette série qu’ils ont voulu briser les vieux moules et garder le format frais.

«Les célébrités s’attendent à faire un essai en direct lorsqu’elles s’inscriront à l’émission, mais les producteurs tiennent à les garder sur leurs gardes et à les laisser deviner quand ce sera.

“Mais les téléspectateurs seront ravis d’apprendre que Celebrity Cyclone est de retour avec les quatre derniers combattant les éléments avant que quelqu’un ne soit couronné vainqueur.”

En 2010, le spectacle a été plongé dans le chaos après que la diététiste Gillian McKeith se soit effondrée devant ses camarades de camp après que les hôtes Ant McPartlin, 46 ans, et Declan Donnelly, 47 ans, aient révélé qu’elle avait été élue pour faire le procès en direct.

En savoir plus sur le soleil MAE-PAR BÉBÉ Molly Mae, enceinte, révèle le nom de son petit garçon et celui de Tommy Fury DOUBLEZ VOTRE ARGENT Pressé les Britanniques en ligne pour un coup de pouce jusqu’à 1 100 £ dans le cadre du plan budgétaire de Sunak

Ant et Dec ont été forcés de couper à une pause publicitaire alors que Medic Bob se précipitait avec un masque à oxygène pour le nutritionniste de la télévision – qui est célèbre pour avoir inspecté le caca dans l’émission You Are What You Eat de 2004 sur Channel 4.

Mais cette année, les téléspectateurs sont prêts à se régaler après que The Sun a révélé que les patrons de l’émission s’inspirent des Squid Games de Netflix.





Les célébrités seront équipées de combinaisons rouges avec leur numéro de vote imprimé sur la poche pour imiter ceux vus dans la série télévisée sud-coréenne à succès.

Cependant, l’émission ITV n’aurait pas obtenu l’autorisation de Netflix pour copier les tenues que les célébrités, dont Boy George, 61 ans, et Jill Scott, 35 ans, seront obligées de porter.

Pendant ce temps, le camp a été mis en état d’alerte après qu’une horde de serpents venimeux ait été capturée autour du site.

Des dresseurs experts ont capturé des sacs de serpents venimeux à petits yeux et à ventre rouge, à quelques mètres seulement de l’endroit où dorment les célébrités.

En savoir plus sur le soleil MAE-PAR BÉBÉ Molly Mae, enceinte, révèle le nom de son petit garçon et celui de Tommy Fury DOUBLEZ VOTRE ARGENT Pressé les Britanniques en ligne pour un coup de pouce jusqu’à 1 100 £ dans le cadre du plan budgétaire de Sunak

Le venin des serpents à petits yeux de l’Est peut causer des dommages musculaires à long terme et des problèmes rénaux, tandis que les morsures non traitées de serpents à ventre rouge peuvent s’avérer mortelles.

Et l’équipe du site a également placé des panneaux d’avertissement autour du camp en Nouvelle-Galles du Sud pour rappeler à l’équipage de rester calme s’il tombe sur les reptiles glissants.

Rex

TVI

Celebrity Cyclone, le favori des fans, reviendra cette année malgré l’abandon de l’essai en direct[/caption]