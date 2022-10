Les patrons de Hollyoaks prennent des mesures drastiques contre l’apparition d’Owen Warner dans I’m A Celebrity

Les patrons de HOLLYOAKS ont veillé à ce que leur acteur hunky Owen Warner ne soit pas hors de l’écran bien qu’il se soit envolé pour l’Australie pour participer à I’m A Celeb.

Owen, 23 ans, qui a joué Romeo Nightingale dans le feuilleton à succès de Channel 4 depuis 2018, a été photographié arrivant à l’aéroport de Brisbane hier pour la nouvelle série de l’émission de téléréalité à succès ITV.

Les patrons de Hollyoaks ont assuré qu’Owen Warner ne serait pas hors écran malgré son vol vers l’Australie pour participer à I’m A Celeb[/caption]

Owen joue Romeo Nightingale dans le feuilleton de Channel 4[/caption]

Mais pendant qu’il se déshabillera sous la douche de la jungle, les patrons intelligents de Hollyoaks ont fait tout ce qu’ils pouvaient pour maximiser son exposition sur le feuilleton de Channel 4 et n’écriront pas son personnage.

The Sun Online peut également révéler en exclusivité qu’Owen sera impliqué dans l’une des plus grandes intrigues du feuilleton de 2023 et semble prêt à avoir une relation amoureuse avec le personnage de Jemma Donovan, la fêtarde et la sensation des médias sociaux Rayne.

Il a été annoncé plus tôt ce mois-ci que l’ancienne actrice de Neighbours Jemma, 22 ans, et fille de la légende australienne Jason, 54 ans, rejoindrait le feuilleton.

Une source de Hollyoaks a déclaré : « Owen est peut-être à des milliers de kilomètres dans la jungle australienne, mais il ne sera pas exclu du feuilleton.

“La façon dont ils l’ont travaillé, les téléspectateurs ne sauront même pas qu’il est loin de Hollyoaks. Roméo est l’un des personnages les plus populaires du feuilleton et a de gros projets à venir en 2023.

“Il y a une énorme histoire impliquant un groupe de 20 personnes emménageant tous ensemble dans une maison partagée.”

Roméo est actuellement avec Theresa McQueen dans le feuilleton, mais avec l’actrice Jorgie Porter, 34 ans, sur le point de partir en congé de maternité, cela ne semble pas bon pour leur relation à l’écran.

La source a ajouté: “Ce n’est un secret pour personne que Jorgie va partir mais tout le monde devra attendre et voir comment elle va et ce qui se passe avec Roméo.





“Mais après son départ, nous verrons Roméo emménager dans une petite maison de fête avec un certain nombre de personnages plus jeunes, dont ses amis Prince et Hunter McQueen, et le personnage de Jemma, Rayne.

“C’est le début d’une histoire massive pour le groupe et Roméo ne restera pas célibataire longtemps.”

Photos de chaux

Roméo semble sur le point d’avoir une relation amoureuse avec le personnage de Jemma Donovan, la fêtarde et la sensation des médias sociaux Rayne[/caption]

Hollyoaks est en semaine à 18h30 sur Channel 4 avec l’épisode First Look E4 du feuilleton juste après à 19h.