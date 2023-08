Les patrons de gros chats bénéficient d’une augmentation de salaire de 500 millions de livres sterling alors que les salaires des PDG montent en flèche

Pour recevoir gratuitement des alertes d’actualité en temps réel directement dans votre boîte de réception, inscrivez-vous à nos e-mails d’actualité Inscrivez-vous à nos e-mails gratuits d’actualité

Les patrons des plus grandes entreprises britanniques ont vu leur salaire augmenter de 16% l’année dernière malgré le fait que les salaires des travailleurs ordinaires ont été dépassés par l’inflation, selon des recherches.

Les directeurs généraux des entreprises du FTSE 100 ont bénéficié d’une augmentation de salaire d’environ 500 000 £ en 2022, selon le High Pay Centre.

Les syndicats ont déclaré que cela montrait que la Grande-Bretagne était devenue « une terre d’extrêmes grotesques », avec des chefs d’entreprise aisés bénéficiant d’augmentations de salaire tandis que des familles aux abois se débattaient pendant la crise du coût de la vie.

L’écart entre les hauts patrons moyens et les travailleurs moyens s’est encore creusé au cours de l’année – le PDG médian étant payé 118 fois le travailleur à temps plein médian au Royaume-Uni en 2022, contre 108 fois en 2021.

Le salaire médian d’un PDG du FTSE 100 est passé de 3,38 millions de livres sterling en 2021 à 3,91 millions de livres sterling en 2022, a déclaré le High Pay Center. Il représente une tendance à la hausse après avoir chuté à 2,46 millions de livres sterling en 2020 après que les entreprises ont été touchées par la pandémie de Covid.

Pascal Soriot, patron du géant pharmaceutique AstraZeneca, était le chef du FTSE 100 le mieux rémunéré après avoir reçu un salaire de 15,3 millions de livres sterling pour l’année.

Parmi les autres patrons particulièrement bien payés en 2022 – l’année où la crise énergétique a vu les factures de gaz et d’électricité s’envoler – figuraient Bernard Looney de BP et Ben van Beurden de Shell.

Le High Pay Center a appelé à de nouvelles exigences pour que les entreprises incluent au moins deux représentants élus du personnel dans les comités de rémunération qui fixent la rémunération des dirigeants.

Le PDG de BP, Bernard Looney, est l’un des patrons les mieux payés de Grande-Bretagne (Reuters)

Luke Hildyard, directeur du High Pay Center, a déclaré: «À une époque où tant de ménages sont aux prises avec le coût de la vie, un modèle économique qui donne la priorité à une augmentation de salaire d’un demi-million de livres pour les cadres déjà multimillionnaires est va sûrement mal quelque part.

« La façon dont les grands employeurs distribuent la richesse créée par leur main-d’œuvre a un impact important sur le niveau de vie des gens », a déclaré le militant.

M. Hildyard a ajouté: « Nous devons donner aux travailleurs plus de voix dans les conseils d’administration, renforcer les droits syndicaux et permettre aux salariés à revenu faible et moyen d’obtenir une part plus équitable par rapport à ceux qui sont au sommet. »

Cela survient une semaine après que les chiffres officiels ont montré que les salaires moyens continuaient de croître derrière les hausses du coût de la vie, malgré les progrès réalisés dans la lutte contre la hausse des prix.

L’Office des statistiques nationales (ONS) a déclaré que la croissance régulière des salaires, qui exclut les primes, avait atteint 7,8% sur les trois mois se terminant en juin par rapport à l’année précédente, mais avait en fait chuté de 0,6% une fois l’inflation prise en compte.

Le secrétaire général du TUC, Paul Nowak, a déclaré: « Alors que des millions de familles ont vu leur budget déchiqueté par la crise du coût de la vie, les directeurs municipaux ont bénéficié d’augmentations de salaire exceptionnelles. »

Le patron du syndicat a ajouté: «C’est pourquoi les travailleurs doivent avoir des sièges dans les conseils d’administration de l’entreprise pour injecter le bon sens et la retenue dont ils ont tant besoin. Nous avons besoin d’une économie qui offre un meilleur niveau de vie à tous, pas seulement à ceux qui sont au sommet. Mais sous les conservateurs, la Grande-Bretagne est devenue une terre d’extrêmes grotesques.

Pendant ce temps, le Parti travailliste a déclaré que l’économie était « coincée dans un piège de faible croissance » sous les conservateurs, car son analyse des dernières prévisions économiques suggère que la croissance britannique sera la plus lente du G7 en 2024.

Le rapport sur la politique monétaire d’août de la Banque d’Angleterre suggère que la croissance économique devrait être plus faible l’année prochaine que prévu, passant de 0,75 % à 0,5 %.

Les travaillistes ont déclaré que cela signifiait que le Royaume-Uni connaîtrait la croissance la plus lente du groupe de pays du G7, le ministre fictif du Trésor Tulip Siddiq avertissant que la faible croissance était désormais une « caractéristique » du mandat de premier ministre de Rishi Sunak.

Un porte-parole du parti conservateur a répondu: «La plus grande menace pour la croissance de notre économie est un gouvernement travailliste, avec les mêmes anciens plans qui augmenteraient la dette, l’inflation et les taux d’intérêt.

Ils ont ajouté: « Depuis 2010, le Royaume-Uni a connu une croissance plus rapide que la France, le Japon et l’Italie, et nous sommes déterminés à respecter l’engagement du Premier ministre de développer davantage l’économie tout en réduisant de moitié l’inflation – ce que les travaillistes n’ont pas l’intention de faire. »