Les patrons de Good Morning Britain proposent à Susanna Reid de nouvelles émissions après sa fureur face aux erreurs à l’écran

SUSANNA Reid s’est vu offrir des opportunités passionnantes à l’écran par ITV au milieu de la «tension» à Good Morning Britain.

Le Soleil peut révéler que les patrons qui espèrent assurer son avenir à long terme dans la série travaillent en étroite collaboration avec Susanna sur un certain nombre d’idées de programmation “phénoménales”.

Rex

Cela a aidé à apaiser les craintes que Susanna, 52 ans, puisse démissionner après une série d’erreurs commises par des collègues hors écran.

Le joueur frustré de 52 ans s’est plaint aux patrons, affirmant que les hurleurs rendaient l’équipe de présentation stupide.

Cela a conduit les bookmakers à affirmer que la probabilité que la présentatrice quitte son emploi à ITV cette année a augmenté après une «semaine en montagnes russes».

Mais les initiés insistent sur le fait qu’elle est au centre de projets inspirants qui seront diffusés plus tard cette année dans le cadre de nouveaux segments sur GMB – mais les détails entourant le tournage ne sont pas encore connus.

Mais une source proche de l’émission a déclaré au Sun : « GMB a des idées de programmation phénoménales construites autour de Susanna pour plus tard cette année, toutes auxquelles elle a généralement contribué de manière très proactive et aidé à construire et inspirer, alors pourquoi s’en irait-elle ? d’eux?”

Le Sun a contacté Good Morning Britain pour un commentaire.

Les producteurs tentent de reconstruire l’équipe depuis que le co-animateur de Susanna, Piers Morgan, 57 ans, a quitté la série en mars 2021.

L’homme de 52 ans a présenté l’émission avec des co-animateurs invités, dont Richard Madeley et Ed Balls.

Parmi les gaffes qui ont fait bouillir son sang, il y avait le mot “se souvenir” mal orthographié lors d’un sujet particulièrement sensible concernant un décès.

Susanna a également été ennuyée lorsqu’elle a réalisé que la date affichée à l’écran était erronée.

Et elle a encore perdu patience cette semaine lorsque le nom du correspondant de presse Ben Chapman a été mal orthographié alors qu’il faisait un reportage sur la guerre en Ukraine.

Un initié a déclaré au Sun: “Susanna est totalement professionnelle et veut juste des normes élevées – comme Piers ou tout autre présentateur l’aurait fait.

“La dernière chose que quelqu’un veut, c’est qu’elle s’en aille en colère.”

Susanna a reçu des éloges pour ses grillades robustes de politiciens, y compris l’ancien secrétaire à la Santé en disgrâce Matt Hancock la semaine dernière.

Elle a récemment célébré des records d’audience pour l’émission du petit-déjeuner.

Susanna a déclaré: “Des chiffres formidables pour @gmb d’hier (et une excellente semaine).

“Les chiffres les plus élevés du jeudi depuis juin 2021, en hausse de 9% et +3,8 points de partage par rapport au même jour l’an dernier. Nous aimons que vous regardiez. De retour lundi avec @benshephard.

Rex

Rex