Les patrons de GMB craignent de perdre Ranvir Singh à la suite de son énorme succès et de sa popularité sur Strictly, a-t-on rapporté.

La rédactrice politique, 43 ans, serait en négociations avec la chaîne, son contrat actuel devant se terminer dans la nouvelle année.

Mais des initiés ont affirmé que sa popularité croissante dans l’émission de danse de la BBC avait mis ITV sur le dos, les patrons craignant qu’elle ne soit inondée d’offres plus lucratives d’autres diffuseurs.

Une source a suggéré que Ranvir est «plus grand que de se tenir debout sur Downing Street sous la pluie aux premières heures du matin», selon MailOnline.







(Image: ITV)



« Elle a montré sa vraie personnalité sur Strictly et est maintenant tout à fait la star », ont-ils déclaré à la publication.

Le mordu de politique remplace souvent Piers Morgan et Susanna Reid, mais sa popularité croissante pourrait voir son intérêt piqué ailleurs.







(Image: PA)



Cela vient alors que la personnalité de la télé a captivé les fans de Strictly avec ses performances romantiques avec le danseur professionnel Giovanni Pernice.

Leur chimie a été le sujet de conversation de la nation, mais les téléspectateurs affamés d’amour espérant que la chimie de Ranvir et Giovanni est réelle ont eu leurs espoirs brisés car leur « romance » apparente est juste pour les caméras, a-t-on affirmé plus tôt cette semaine.







(Image: PA)



Le duo a dansé une valse viennoise sur She Used To Be Mine de Waitress samedi soir – et leur routine a impressionné les juges.

Les fans à la maison ont même aperçu Giovanni en train d’embrasser sa tête – et cela a fait parler les gens.

Cela a suscité de folles spéculations selon lesquelles ils pourraient en effet sortir ensemble alors que les téléspectateurs aux yeux d’aigle se sont tournés vers les médias sociaux. Mais un initié de l’émission a fait éclater sa bulle.

« C’est juste pour la télévision », a déclaré un ami de la star de Good Morning Britain au MailOnline.