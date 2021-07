Les patrons de football en Ukraine « adoptent une loi obligeant » les clubs à porter un badge contenant des slogans nationaux extrêmement controversés

L’Association ukrainienne de football a déclaré le slogan « Gloire à l’Ukraine ! Glory to the Heroes » est désormais obligatoire pour tous les clubs de football ukrainiens. Le slogan a été inventé et utilisé par un nationaliste ukrainien de la Seconde Guerre mondiale qui a fortement participé à l’Holocauste et organisé des meurtres de masse de Polonais.

