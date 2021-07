Les patrons de Doctor Who veulent que le remplaçant de Jodie Whittaker soit acteur de couleur pour la première fois dans un rôle emblématique

Les patrons de BEEB veulent qu’un acteur de couleur joue dans Doctor Who lorsque Jodie Whittaker démissionne.

Jodie, la première femme médecin, a annoncé hier qu’elle se retirerait en 2022 après quatre ans.

2 Les patrons de la BBC veulent qu’un acteur de couleur remplace Jodie Whittaker lorsqu’elle quittera Doctor Who Crédit : BBC

2 La star de I May Destroy You, Michaela Coel, est la favorite Jodie Whittaker en tant que docteur Crédit : Getty

Désormais, les dirigeants souhaitent qu’un acteur de couleur prenne le relais pour la première fois dans l’histoire de la série. La star de I May Destroy You, Michaela Coel, 33 ans, est un favori pour la remplacer et devenir le premier docteur non blanc.

Un initié de la télévision a déclaré: «L’équipe derrière Doctor Who a toujours considéré la série de science-fiction comme l’une des émissions les plus progressistes à la télévision et cela ne ferait que cimenter cela.

« Ce serait une décision capitale, d’autant plus qu’en 2023, alors que la série célèbre son 60e anniversaire.

« Les producteurs se soucient désormais moins de l’âge ou du sexe de la personne qui joue le rôle qu’ils ne se soucient de cette décision – ce qui serait un véritable pas en avant pour la diversité. »

« Le meilleur travail que j’ai jamais eu »

Parmi les autres acteurs évoqués, citons la star montante Nabhaan Rizwan, 24 ans, qui a joué dans les émissions de la BBC Informer and Industry, ainsi que Priyanga Burford, 36 ans, qui était dans le thriller ITV Innocent.

Jodie, 39 ans, a annoncé son départ aux côtés du showrunner de Doctor Who, Chris Chibnall, qui l’a amenée en tant que treizième médecin, remplaçant Peter Capaldi, maintenant âgé de 63 ans.

Chris a également fait venir l’acteur de Line of Duty Sacha Dhawan, 37 ans, en tant que dernière incarnation de l’ennemi juré du docteur, The Master.

Jodie apparaîtra dans une série en six parties cet automne et dans trois émissions spéciales l’année prochaine dans le cadre des célébrations du centenaire de Beeb, avant que le seigneur du temps ne se régénère sous une nouvelle forme.

Le décrivant comme « le meilleur travail que j’ai jamais eu », elle a ajouté : « Je ne pense pas que je pourrai un jour exprimer ce que ce rôle m’a apporté. Je porterai le Docteur et les leçons que j’ai apprises pour toujours.

« Je sais que le changement peut être effrayant et aucun d’entre nous ne sait ce qui se passe. C’est pourquoi nous continuons à chercher.

Olly Alexander, 31 ans, leader du groupe Years and Years et star du drame sur le sida de Channel 4 It’s A Sin, devait jouer le docteur.