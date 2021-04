Share on Twitter

Les patrons de CORONATION Street ont choisi la royauté du savon comme leur dernier méchant.

Paul Opacic, surtout connu pour avoir joué le mari de Kim Tate, Steve Marchant, dans Emmerdale de 1993 à 1999, s’est engagé en tant que riche père de l’homme d’affaires de Corey Brent, Stefan.

Rex

Paul Opacic est surtout connu pour avoir joué le mari de Kim Tate, Steve Marchant dans Emmerdale de 1993 à 1999[/caption]

Son arrivée sera un désastre pour Asha Alahan (T Gorey), alors qu’elle finit par emménager avec le contrôle de Corey, joué par Maximus Evans.

Stefan affrontera le vétéran de Corrie et le père d’Asha Dev (Jimmi Harkishin) lorsqu’il achètera au couple l’appartement appartenant à Nick Tilsley et Leanne Battersby (Ben Price et Jane Danson).

En plus de son rôle dans Emmerdale, Paul a joué le méchant Carl Costello dans Hollyoaks de temps en temps entre 2010 et 2018.

Rex

En plus de son rôle dans Emmerdale, Paul a joué le méchant Carl Costello dans Hollyoaks de temps en temps entre 2010 et 2018.[/caption]









Un initié de la télévision a déclaré: «Paul est une excellente signature pour Corrie. Il est la royauté du savon.

«Stefan va semer le chaos sur les pavés cette année et donner de gros maux de tête à Dev.

« Si les téléspectateurs pensent que Corey est mauvais, attendez de voir quel genre de monstre l’a créé. »