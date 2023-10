Les patrons de Big Brother ont choisi Noky Simbani, superbe gagnante de Miss Univers GB, comme colocataire

La reine de BEAUTÉ Noky Simbani est une colocataire dans le Big Brother remanié, peut révéler The Sun on Sunday.

Noky, 26 ans – qui a représenté la Grande-Bretagne à Miss Univers l’année dernière – est l’un des 16 candidats au lancement d’ITV ce soir.

PA

Getty

Cet employé financier célibataire titulaire d’une maîtrise en génie chimique a passé du temps avec des femmes défigurées par des attaques à l’acide en Inde.

Une source télévisée a déclaré : « Noky est un colocataire idéal. Non seulement elle est belle, mais elle a un cerveau et une personnalité fantastique.

« Plusieurs producteurs de casting ont désespérément voulu la faire participer à des émissions de téléréalité.

«Mais elle ne voulait pas choisir quelque chose de trop évident comme Love Island.

« Elle pensait que BB montrerait qu’elle ne se limite pas à son apparence. »

Noky, du Derbyshire, a déclaré l’année dernière : « De nos jours, dans les concours, il ne s’agit pas seulement d’être le plus joli visage. Il faut avoir l’ensemble du package.

Cela survient alors qu’ITV a dévoilé des clichés de la vaste maison spécialement construite dans le nord-ouest de Londres.

Il dispose d’un espace à l’étage et d’un ascenseur de mobilité pour garantir que l’espace soit accessible aux fauteuils roulants.

Il y a des lits simples et doubles, une station de soins et une immense salle de bain avec baignoire.

La série de six semaines, animée par AJ Odudu, 35 ans, et Will Best, 38 ans, commence à 21 heures sur ITV1, ITV2 et ITVX.

Channel 5 a annulé Big Brother en 2018.