Les patrons de Big Brother « interdisent » secrètement deux énormes éléments de la série lors du lancement préenregistré

BIG Brother est revenu à la télévision après cinq ans hier soir avec une interdiction de l’alcool et des huées – et avec l’animatrice AJ Odudu dans son look le plus sexy de tous les temps.

La combinaison bleue en PVC de la présentatrice était si moulante qu’elle a dû s’y glisser en utilisant du lubrifiant et combattre l’électricité statique entre la combinaison moulante et elle. cheveux.

Rex

Polycopié

L’animatrice AJ Odudu, avec Will Best, stupéfaite dans son look le plus sexy de tous les temps alors qu’elle portait une combinaison bleue en PVC[/caption]

Les stylistes ont dû monter sur scène à plusieurs reprises avec un sèche-cheveux pour sécher ses jambes afin de vaincre les frisottis.

Mais cela n’a pas réussi à décourager le nouvel animateur, 35 ans, qui a lancé la nouvelle émission d’ITV aux côtés de Will Best, 38 ans.

Ils ont accueilli 16 nouveaux candidats dans la plus grande maison Big Brother à ce jour – bien que les acteurs se soient rapidement plaints du manque d’alcool.

Mais les patrons ont averti le public en direct que tout gémissement de leur part serait inacceptable.

Un lanceur d’alerte a déclaré au Sun : « AJ avait l’air incroyable mais cette combinaison lui a donné beaucoup de conflits.

« Tout d’abord, un producteur a dit qu’elle devait être lubrifiée pour pouvoir y entrer, puis sa perruque extra longue restait accrochée aux jambes à cause de l’électricité statique.

«Ses stylistes ont dû continuer à monter sur scène avec un sèche-cheveux pour empêcher la perruque de s’accrocher à elle.

«C’était hilarant pour nous mais moins pour elle.

«Puis, tout cet air chaud sur ses jambes a commencé à provoquer une fuite d’air, essentiellement en produisant des sons de pet, et AJ s’est dit : ‘Ce n’est pas moi’.

« En plus, ils nous ont dit au début : ‘Nous sommes en 2023, nous voulons que ce soit une fête’, donc nous n’avions pas le droit de huer qui que ce soit comme autrefois. »

Ce fut une autre histoire pour les 16 colocataires, qui n’ont reçu que deux bouteilles de prosecco et quelques cocktails sans alcool.

La fourniture d’alcool a été un sujet brûlant de spéculation après qu’ITV a dévoilé un protocole rigoureux de devoir de diligence.

La danseuse de Glasgow Olivia, 23 ans, a fait remarquer : « Pensaient-ils que deux bouteilles de prosecco allaient durer ? »

Après que les colocataires aient siroté les cocktails sans alcool et décidé qu’ils ne contenaient pas d’alcool, l’animatrice de jeunesse Hallie, 18 ans, a déclaré : « J’ai besoin d’un verre ! »

La thérapeute dentaire Chanelle, 29 ans, a déclaré que ce qui lui manquerait le plus, c’était le pub.

La grande entrée des colocataires a été filmée samedi soir, donc certaines scènes n’ont peut-être pas été sélectionnées pour le montage final de l’émission de lancement préenregistrée d’hier soir.

Les habitants ont écrit sur Twitter qu’un bateau de fans turbulents avait remonté le canal adjacent du Grand Union pendant la séance et aurait pu être vu en train de faire des ravages.

Mais les téléspectateurs chez eux se sont réjouis du retour de la téléréalité.

Avec un casting mondial comprenant Noky, 26 ans, reine de beauté devenue banquière, le groupe est issu d’une grande variété d’horizons, d’emplois et d’âges.

Il comprend également le courageux Dylan, 39 ans, qui porte une jambe prothétique en forme de lame après avoir perdu son membre dans un accident de moto.

La plus âgée des candidates, la maquilleuse Farida Khalifa, 50 ans, a un jour appliqué du henné sur le roi Charles.

Pendant ce temps, les fans ont été ravis qu’AJ et Will aient inclus un retour à l’époque de Davina McCall à la tête de la série en utilisant son slogan : « Envie d’un autre ? ».

ITV

Les 16 nouveaux candidats n’ont reçu que deux bouteilles de prosecco et quelques cocktails sans alcool.[/caption] ITV

Mais les patrons ont prévenu que tout grognement de leur part serait inacceptable[/caption]