Les patrons de A Place In The Sun ont riposté à Jonnie Irwin, en phase terminale, qui dit avoir été largué après un diagnostic de cancer

Les patrons de A PLACE In The Sun ont répondu aux affirmations selon lesquelles ils auraient licencié le présentateur en phase terminale Jonnie Irwin après avoir révélé son diagnostic de cancer.

L’homme de 49 ans a déclaré au Sun qu’il avait été payé en milieu de série et que son contrat n’avait pas été renouvelé.

Dans un communiqué publié aujourd’hui, un porte-parole de Freeform Productions a insisté sur le fait que la raison de son départ était liée à la “couverture d’assurance”.

“Jonnie est une partie extrêmement importante de la famille A Place in The Sun depuis plus de 18 ans et nous avons tous été profondément attristés par son diagnostic”, a déclaré le porte-parole.

“Très apprécié de tous sur la production, aucun effort n’a été ménagé pour permettre à Jonnie de poursuivre son tournage international avec nous pendant Covid, mais la société de production n’a pas été en mesure de lui garantir une couverture d’assurance adéquate.”

Ils ont ajouté au Mirror : “Bien que nous n’ayons pas pu continuer à filmer à l’étranger avec lui, nous sommes ravis qu’il ait pu rester dans notre équipe au Royaume-Uni pour des expositions.

“Nous comprenons bien sûr à quel point cela doit être frustrant pour lui en cette période incroyablement difficile.”

Jonnie n’avait plus que six mois à vivre lorsqu’on lui a diagnostiqué un cancer du poumon, qui s’était propagé à son cerveau, en août 2020.

Les médicaments, la radiothérapie et la chimio l’ont maintenu en vie. Il tournait A Place In The Sun en Italie lorsqu’il est tombé malade – et dit que les producteurs l’ont payé et n’ont pas renouvelé son contrat après qu’il leur ait dit qu’il avait un cancer.

Jonnie, papa de trois enfants, a déclaré: “Cela m’a brisé le cœur.”

“Dès que j’ai informé A Place In The Sun de mon diagnostic, ils m’ont payé pour le reste de la saison mais n’ont pas renouvelé mon contrat. Ils savaient que je voulais continuer.





“Ça fait mal. Cela m’a brisé le cœur. Je me sens énormément déçu. Je ne peux même plus regarder l’émission maintenant.

Jonnie n’a pas cessé de travailler tout au long des mois de traitement exténuant, de tournage pour Escape To The Country ainsi que de travail sur des projets commerciaux.

La star de la télévision Jonnie Irwin a parlé de son désespoir à l’idée de laisser derrière lui sa femme et ses jeunes enfants.

L’ancien animateur de A Place In The Sun s’est renseigné en parlant de sa femme Jess, de son fils de trois ans, Rex, et des jumeaux de deux ans, Cormac et Rafa.

Maintenant maigre et dépouillé de ses cheveux blonds par la chimiothérapie, il a déclaré : « Dès que les gens découvrent que vous avez un cancer, ils vous radient. Oui, j’ai le stade quatre et c’est en phase terminale – mais pas encore, alors laissez-moi vivre ma vie pendant que je le peux.

