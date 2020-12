Un syndicat a accusé les chefs d’ambulance d’avoir dit aux ambulanciers de ne pas accepter une offre de se faire vacciner contre le coronavirus.

Le 27 décembre, le NHS Trust des hôpitaux universitaires de Brighton et Sussex a offert des vaccins au personnel ambulancier.

Mais la colère est née lorsque le service d’ambulance de la côte sud-est (SECAMB) aurait interdit au personnel de recevoir le vaccin, bien que le vaccin soit potentiellement gaspillé s’il n’est pas épuisé.

Le 27 décembre, le NHS Trust des hôpitaux universitaires de Brighton et du Sussex a offert des vaccins au personnel ambulancier (image de fichier)

La direction du SECAMB a déclaré que le personnel ne devrait pas avoir accès au vaccin de cette manière et qu’il sera informé lors de son déploiement.

Le syndicat a partagé une publication sur Facebook du service d’ambulance de la côte sud-est (SECAMB) qui affirme avoir des « protocoles à suivre ».

Le message disait: «Nous avons été informés d’une offre du personnel de se rendre pour leur vaccin contre le covid-19 dans un hôpital de notre région.

«Nous apprécions que l’offre ait été faite de bonne foi, mais nous avons des protocoles à suivre à cet égard. Nous demanderions au personnel de ne pas faire cela.

Le syndicat a partagé une publication sur Facebook du service d’ambulance de la côte sud-est (SECAMB) qui affirme avoir des « protocoles à suivre » (photo)

«La confiance a reçu des instructions strictes sur la manière dont notre personnel peut accéder au vaccin et nous tiendrons le personnel informé du moment et de la manière dont il peut le faire à mesure que le programme de vaccination continue d’être déployé.

GMB a déclaré: « Interdire à son personnel et aux personnes qui ont risqué leur vie toute l’année de sauver la vie d’autrui d’accéder à des vaccins vitaux n’est rien de moins qu’un acte criminel. »

La fiducie d’ambulance, qui dessert Brighton et Hove, a déclaré que des centaines d’employés avaient déjà été vaccinés.

Selon Brighton et Hove News, ils ont déclaré que la priorité était donnée aux plus vulnérables cliniquement et à ceux qui sont en première ligne.

Le GMB a déclaré qu’il avait été « inondé de plaintes » sur la manière dont la politique interne du NHS empêchait le personnel de bénéficier de la protection la plus précoce possible.

L’organisateur régional du GMB, Gary Palmer, a déclaré qu’il était « choqué » quand il a appris que « des doses vitales étaient gaspillées ».

Il a déclaré: « Au lieu de donner à la confiance une salve d’applaudissements pour sa proactivité et l’utilisation des doses, ils disent aux ambulanciers qu’ils ne sont pas assez importants. »

L’organisateur régional du GMB, Gary Palmer (photo), a déclaré qu’il était « choqué » quand il a découvert cela et a qualifié la décision d’« abandon flagrant de ceux qui sont en première ligne »

Il a qualifié la décision d ‘«abandon flagrant de ceux qui sont en première ligne» qui ont «mis leur vie en danger toute l’année».

Il a déclaré: « Ce n’est rien de moins qu’un acte criminel.

« Le syndicat GMB et ses membres exigeront une explication à la suite de cet abandon flagrant de ses propres employés. »

M. Palmer a ajouté que l’on pensait que l’approvisionnement en vaccins était « excédentaire pour la journée » et qu’il avait été demandé au personnel s’il voulait que le vaccin « évite de gaspiller un certain nombre de doses ».

Il a déclaré: « À l’horreur du personnel ambulancier, certains qui avaient parcouru près de 100 miles pour accéder à ce traitement, ils ont été accueillis par un responsable Secamb qui avait reçu pour instruction de renvoyer le personnel à la porte.

«C’est déjà une honte nationale que le personnel ambulancier soit au fond de la file d’attente pour les vaccins, mais c’est un autre niveau.

«Les responsables de la succursale GMB Secamb ont cherché aujourd’hui de manière proactive à défier les managers et directement avec le PDG, Philip Astle.

« Et bien que l’équipe de direction de SECAmb, selon nous, ait maintenant affirmé qu’il s’agissait d’une erreur, la confiance a trop d’efforts pour empêcher et bloquer le personnel pour que cela soit clairement vrai, à la suite de cette décision effroyable, des vies pourraient bien être perdues. .