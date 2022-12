Les Patriots se rassemblent pour une victoire de 27-13 contre les Cardinals, Murray blessé

GLENDALE, Arizona (AP) – Mac Jones a lancé pour 235 verges, Raekwon McMillan a eu un retour d’échappé crucial pour un touché et les Patriots de la Nouvelle-Angleterre se sont ralliés pour une victoire de 27-13 lundi soir contre les Cardinals de l’Arizona, qui ont perdu le quart partant Kyler. Murray au premier quart à une blessure au genou potentiellement grave.

La Nouvelle-Angleterre tirait de l’arrière 13-10 à la pause, mais a égalé le match à 13-tout au début du troisième quart après un court but sur le terrain. Les Patriots ont obtenu leur jeu qui a changé la donne et une avance de 20-13 plus tard dans le troisième lorsque McMillan a récupéré un échappé et l’a renvoyé 23 verges pour un touché.

Kyle Dugger a forcé le échappé en éliminant DeAndre Hopkins, triple receveur All-Pro des Cardinals, qui venait d’attraper une passe.

Les Patriots ont poussé leur avantage à 27-13 au début du quatrième quart sur la course de 3 verges de Pierre Strong Jr., puis se sont appuyés sur leur défense pour compléter la victoire indispensable.

Jones a terminé 24 en 35 avec une interception alors que la Nouvelle-Angleterre (7-6) a cassé un dérapage perdant de deux matchs pour rester dans la chasse aux séries éliminatoires de l’AFC. L’Arizona (4-9) a perdu cinq de ses six matchs, dont les trois derniers.

Murray s’est blessé lors du troisième jeu du match, changeant immédiatement le teint de la soirée. Le quart-arrière de quatrième année a été chassé de sa poche et a couru vers sa droite lorsqu’il a tenté de dépasser un défenseur des Patriots, mais il est tombé sur l’herbe dans une douleur évidente.

Les joueurs des deux équipes ont entouré le quart-arrière avant qu’il ne soit transporté hors du terrain avec une serviette drapée sur la tête.

Le Colt McCoy, âgé de 36 ans, s’est avéré un remplaçant compétent pour Murray au cours des deux dernières saisons, entrant dans le match de lundi avec une marque de 3-2 lorsque Murray s’est blessé. Il a de nouveau travaillé sa magie – au moins pendant un certain temps – menant les Cardinals à une avance de 13-10 à la mi-temps.

Les Cardinals ont pris une avance de 3-0 au début du deuxième quart après un panier de 33 verges de Matt Prater. Ils avaient une bonne position sur le terrain pour le drive après qu’Isaiah Simmons ait intercepté une passe de Jones, qui a été frappé au bras par la recrue Cam Thomas alors qu’il lançait.

James Conner s’est frayé un chemin vers l’avant pour un touché de 10 verges à la fin du deuxième quart, brisant plusieurs plaqués pour donner aux Cardinals une avance de 13-7 à la fin du deuxième quart. Conner a terminé avec un record d’équipe de 85 verges au sol.

Les Patriots ont marqué leur seul touché de la première mi-temps lorsque la recrue Kevin Harris a parcouru 14 verges jusqu’à la zone des buts.

L’ANNÉE DIFFICILE DE MURRAY

Les espoirs récents de l’Arizona en tant que franchise ont tourné autour du développement de Murray, qui a été choisi avec le premier choix au classement général de l’Oklahoma en 2019.

La quatrième année du quart-arrière a été difficile. Et c’était avant la blessure de lundi.

Murray a signé un contrat de 230,5 millions de dollars pendant l’intersaison qui pourrait le garder avec la franchise jusqu’en 2028, mais c’est à ce moment-là qu’un flux constant de gros titres indésirables a commencé.

La sélection à deux reprises du Pro Bowl a été très ridiculisée après avoir découvert que son nouveau contrat prévoyait au moins quatre heures d ‘«étude indépendante» pendant les semaines de match, ce qui était inhabituel pour un quart-arrière de la NFL. La clause a ensuite été supprimée, mais le dommage à sa réputation a été fait.

Murray a également combattu un épisode de COVID-19 pendant le camp d’entraînement qui l’a tenu à l’écart pendant environ une semaine et a récemment été critiqué par l’ancien coéquipier Patrick Peterson, qui a déclaré sur son podcast “All Things Covered” que “Kyler Murray ne se soucie de personne mais Kyler Murray.

Il doit maintenant faire face à ce qui pourrait être la blessure la plus grave de sa carrière professionnelle. Il avait lancé pour 2 359 verges, 14 touchés et sept interceptions en 10 matchs avant la blessure de lundi.

BLESSURES

Patriotes : CB Jack Jones (genou), RB Rhamondre Stevenson (cheville) et WR DeVante Parker (tête) ont tous été blessés au cours du premier quart. Stevenson est revenu plus tard dans la première mi-temps mais a été exclu après la mi-temps.

Cardinaux : WR Rondale Moore (aine) et CB Byron Murphy Jr. (arrière) figuraient parmi les six inactifs de l’équipe. … CB Marco Wilson Jr. (stinger) est parti au deuxième quart et n’est pas revenu. … DE Zach Allen (main) est parti en seconde période et n’est pas revenu.

SUIVANT

Patriots : voyagez pour affronter les Raiders dimanche.

Cardinaux: voyagez pour affronter les Broncos dimanche.

David Brandt, l’Associated Press