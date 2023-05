Les Patriots rendront hommage à Tom Brady au stade Gillette pour le match d’ouverture à domicile de 2023

Les Patriots de la Nouvelle-Angleterre ont un plan spécial pour leur match d’ouverture à domicile en 2023, et cela implique d’accueillir à nouveau leur ancien quart-arrière de longue date, Tom Brady, à Foxborough, Massachusetts.

Le propriétaire des Patriots, Robert Kraft, a révélé sur « Good Morning Football » de NFL Network qu’il avait invité Brady à honorer le futur Hall of Famer.

L’adversaire du match d’ouverture à domicile des Patriots sera annoncé jeudi à 20 h HE.

Le remarquable mandat de deux décennies de Brady en Nouvelle-Angleterre comprenait six victoires au Super Bowl et 17 titres de division, faisant de son cas l’un des, sinon le plus grand de tous les temps.

Bien qu’il ait annoncé sa retraite le 1er février, la célébration de l’ouverture à domicile marquera le début de nombreux hommages d’après-carrière pour Brady en Nouvelle-Angleterre.

Ce sera le deuxième retour de Brady à Foxborough depuis son départ des Patriots après la saison 2019. En 2021, il a affronté son ancienne équipe en tant que QB des Buccaneers de Tampa Bay et est sorti victorieux avec une courte victoire 19-17.

Les Patriots ont un match international prévu pour la semaine 10 à Francfort, en Allemagne, où ils affronteront les Colts d’Indianapolis. Kraft est enthousiasmé par l’implication de son équipe dans l’expansion de la présence de la NFL en Allemagne.

« C’est très excitant », a déclaré Kraft. « Mon entreprise principale dans le papier et l’emballage, mon deuxième bureau que j’ai installé à Humboldt, en Allemagne, et j’ai eu l’occasion d’y aller beaucoup. Croyez-le ou non, je suis allé à un match à Francfort dans la NFL Europe, et cela m’a donné une exposition pour voir à quel point les fans allemands sont formidables et enthousiastes. Ils sont comme de grands fans de la NFL dans les régions dévouées du pays qui se soucient du football.

« Donc, nous étions vraiment ravis d’avoir cette opportunité. Cela a commencé lorsque nous avons repêché notre premier joueur en 2009 (Sebastian Vollmer, d’origine allemande) et il était vraiment spécial. Jakob Johnson et Markus Kuhn sont venus après cela. Nous avons commencé à diffuser des matchs. retour en Allemagne en 2016, et cela a vraiment fait une grande différence. »

Avec une fiche parfaite de 3-0 dans les matchs internationaux, deux à Londres et un à Mexico – tous deux dirigés par Brady – les Patriots ont démontré leur domination sur la scène mondiale.

Entre l’annonce de l’honneur de Brady au stade Gillette et un match très attendu en Allemagne, les fans des Patriots ont de quoi être enthousiasmés lors de la prochaine saison 2023.

