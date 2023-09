Les Patriots reçoivent des nouvelles sournoises sur les blessures sur la ligne défensive

10 août 2023 ; Foxborough, MA : le plaqueur défensif des New England Patriots Daniel Ekuale limoge le quarterback des Houston Texans CJ Stroud lors d’un match préparatoire au stade Gillette. (Brian Fluharty-USA TODAY Sports)

Le début difficile des Patriots de la Nouvelle-Angleterre sur le front des blessures se poursuit.

Tel que rapporté par Mike Reiss d’ESPN sur Xle « diagnostic initial » du plaquage défensif Daniel Ekuale c’est un biceps déchiré. Ekuale a quitté la victoire 15-10 de dimanche dernier contre les Jets après avoir joué seulement 10 clichés défensifs. Son absence a entraîné une augmentation de la charge de travail pour Sam Roberts (18 clichés).

Ekuale s’est taillé un rôle cohérent en tant que sous-attaquant à l’intérieur défensif des Patriots. Il a rempli admirablement Christian Barmore alors que ce dernier s’est remis d’une blessure au genou en 2022, et a été une présence constante en tant que coureur intérieur alors que Barmore a été plus de haut en bas. Ekuale avait également été un défenseur de course productif jusqu’à présent en 2023, avec un échappé forcé, un arrêt de course et deux plaqués au total en 15 snaps contre le jeu au sol, selon Focus sur le football professionnel. Sa constance et sa fiabilité nous manqueront.

Avec Ekuale probablement dirigé vers la réserve blessée et peut-être terminé pour la saison, Roberts serait probablement le Next Man Up™ parmi les défenseurs intérieurs de réserve. Les Patriots se sont surtout appuyés sur des piliers Davon Godchaux et Laurent Guy, donc cela ne risque pas de changer. Godchaux, cependant, a également quitté le match de dimanche plus tôt en raison d’une blessure à la cheville, sa situation mérite donc d’être surveillée.

Il ne serait pas surprenant que les Patriots signent un nouveau plaquage défensif pour des raisons de profondeur, ou qu’ils rappellent Jérémie Pharms Jr. de l’équipe d’entraînement, alors qu’ils se préparent pour un match difficile sur la route de la semaine 4 contre les Cowboys de Dallas.

