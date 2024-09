Les Patriots placent le tackle gauche titulaire sur la liste des joueurs exemptés/gauches après sa mise sur le banc la semaine 1

Les Patriots de la Nouvelle-Angleterre annoncé samedi L’équipe a placé le plaqueur offensif Chukwuma Okorafor sur la liste des joueurs exemptés/de gauche. Cette manœuvre survient presque exactement une semaine après qu’il ait été mis sur le banc lors du match d’ouverture de la semaine 1 du club contre les Bengals de Cincinnati, où il a débuté au poste de plaqueur gauche. Dans un mouvement correspondant, le club a élevé le garde Michael Jordan à la liste active.

Okorafor a signé un contrat d’un an avec les Patriots en mars et a été considéré comme un candidat pour commencer au poste de plaqueur latéral à son arrivée, bien qu’il n’ait pas joué sur le côté gauche pendant son NFL Cette bataille de position a été un élément clé de l’histoire tout au long de l’été alors que l’entraîneur-chef de première année Jerod Mayo cherchait ses cinq meilleurs joueurs de ligne, et Okorafor s’est retrouvé à commencer au poste de plaqueur gauche dès le départ.

Cette position sur le côté gauche n’a cependant pas duré longtemps, car il a été remplacé par Vederian Lowe après seulement 12 clichés dans le match. Selon Next Gen Stats, Okorafor a permis au pass rusher des Bengals Trey Hendrickson d’appliquer trois pressions en cinq clichés (Merci à Doug Kyed du Boston Herald).

Lundi, après la victoire surprise contre Cincinnati, Mayo a reconnu qu’il y avait des « difficultés » avec Okorafor à ce poste.

« Je pense qu’il [Okorafor] « Il a toutes les compétences pour être un bon tackle dans cette ligue », a déclaré Mayo. « Je dirais que pendant le match, il y a eu des difficultés. Il a eu des difficultés et des difficultés là-bas, et [Vederian] Lowe est venu et a fait un excellent travail pour nous. Encore une fois, il s’agit de rivaliser chaque semaine, et nous verrons comment se déroule cette semaine de préparation. [Okorafor] peut-être qu’il y en aura. Je n’en suis pas sûr. On verra comment se déroule la semaine.

Okorafor a rejoint la ligue en tant que choix de troisième tour des Steelers de Pittsburgh en 2018, en provenance de Western Michigan. Compte tenu de cette dernière transaction, il semblerait que les jours d’Okorafor à Foxborough soient presque terminés.