Les Patriots ne sont pas seulement mauvais, ils marquent l’histoire

Il fut un temps, il n’y a pas si longtemps, où l’on aurait pu suggérer que les Patriots de la Nouvelle-Angleterre de 2024 semblaient se diriger vers une saison de 1 à 16. Mais maintenant ? Après la défaite 32-16 de dimanche contre les Jaguars de Jacksonville au stade de Wembley à Londres, et après que l’entraîneur des Pats, Jerod Mayo, soit entré dans la salle d’interview et ait reconnu avec stupéfaction que « Nous sommes une équipe de football doux à tous les niveaux », la question est maintenant : comment pourraient-ils pas terminer 1-16 ?

Les Patriots et les Jaguars sont arrivés dimanche avec des records de 1 à 5. Cela en faisait un match soi-disant « gagnable » pour les deux équipes, sauf que seuls les Jaguars semblaient comprendre le sens de ce mot. Les Jaguars ont fait courir le ballon avec tant de légèreté et de vertige qu’à la fin de la journée, ils avaient dominé les Patriots (© Jerod Mayo 2024) mous en verges au sol 171-38.

ALLER PLUS PROFONDE Jerod Mayo des Patriots qualifie l’équipe de « douce » et semble sans réponse alors que la séquence de défaites se poursuit

Les Pats ont commis leur série habituelle de pénalités écrasantes.

Parker Washington des Jags a renvoyé un botté de dégagement sur 96 verges, tombant progressivement en arrière dans la zone des buts pour un touché et sans aucune empreinte digitale de la Nouvelle-Angleterre sur ses vêtements.

Le quart-arrière recrue Drake Maye a été impressionnant au début, comme lorsqu’il s’est connecté avec JaMycal Hasty pour un touché de 16 verges lors du premier entraînement, aidant la Nouvelle-Angleterre à prendre une avance de 7-0, et il a terminé 26-en-37 pour 276 yards et deux touchés. Mais ce serait exagéré de déclarer qu’il s’est distingué dans une cause perdante. Au moins, les Patriots n’ont pas « de problème de quart-arrière ». Ils ont leur mec. Ce qu’ils ont également, c’est un « problème de tout le reste ».

Un peu hâtif ! @Patriots marquer lors de leur premier entraînement. 📺 : #NEvsJAX sur le réseau NFL

📱 : Diffusez sur #NFLPlus pic.twitter.com/EwA4kDhIoK – NFL (@NFL) 20 octobre 2024

Revenons donc un instant à ces 1 à 15 Patriots de 1990. Si l’on se fie aux mathématiques, et uniquement aux mathématiques, ils sont en tête du classement de la pire équipe de Patriots de l’histoire. Et je suppose que si les Patriots de 2024 continuaient à perdre et finissaient à 1-16, ils occuperaient la première place, 1-16 étant une défaite de plus que 1-15. Alors là.

Mais attendez. Un certain contexte est nécessaire ici. Les Pats de 1990 n’étaient pas en reconstruction. Ils étaient destinés à être démolis, ce qui est différent. Ils n’avaient pas de quarterback pour nous emmener au Super Bowl en préparation. (Désolé, Tommy Hodson.) Ils n’avaient pas de joueurs vedettes. Ils avaient un entraîneur, feu Rod Rust, un gars formidable qui, hélas, était un assistant de carrière de 62 ans qui servait plus ou moins de pis-aller. Lorsque le vestiaire s’est effondré, en grande partie à cause d’un horrible incident de harcèlement sexuel impliquant une journaliste sportive, Rust était impuissant à tout remettre en place.

Mais malgré le célèbre point de vue de Bill Parcell selon lequel « vous êtes ce que votre dossier dit que vous êtes », certaines dures vérités doivent être exposées sur ces Patriots de 2024. Et voici la plus dure vérité de toutes : on se souviendra probablement de cette édition comme de la pire édition des Pats depuis la fusion NFL/AFL, encore pire que ce qui s’est passé en 1990, quel que soit le bilan.

Que la Nouvelle-Angleterre finisse par aller 1-16, ou 2-15, ou 3-14, ou même si cette collection de softies (© Jerod Mayo 2024) se montre à la hauteur en correspondant à la campagne 4-13 de 2023 qui Cela a certainement conduit au licenciement du futur entraîneur du Temple de la renommée, Bill Belichick, par Robert Kraft, peut-être mais qui sait, le futur propriétaire du Temple de la renommée, ce sera toujours le plus bas des plus bas.

Je sais ce que disent certains d’entre vous, les anciens : Rien ne peut battre les Patriots de 1990 en termes de méchanceté. Vous l’avez vécu. Et encore une fois, vous avez les calculs dans votre ceinture utilitaire de super-ventilateur. C’est juste que personne ne se souciait des Patriots de 1990. Ils ont attiré 26 280 supporters au Foxboro Stadium pour une défaite 34-14 contre les Chiefs de Kansas City, et seulement 22 286 se sont présentés pour une défaite 25-10 contre Washington. Le stade Foxboro était plein à craquer pour la finale de la saison, mais c’est uniquement parce que leurs adversaires ce jour-là étaient les Giants de New York, dont les fans ont acheté tous les billets au stade Foxboro et ont ensuite transformé le voyage de retour sur l’Interstate 95 en un pré-Super Bowl de 207 milles. rallye roulant après la victoire 13-10 des Jints.

Personne ne s’attendait à ce que les Patriots de 2024 remportent beaucoup de matchs. Ce à quoi la plupart des gens s’attendaient, c’était une énergie renouvelée. Ils s’attendaient à ce que le nouvel entraîneur, Mayo, un ancien joueur, change l’ambiance, l’attitude, l’atmosphère autour du Gillette Stadium. Les Pats de 2024 étaient censés être l’équipe qui parcourt le terrain supplémentaire, qui atteint un peu plus haut, qui fait des choses audacieuses (comme Maye qui va en profondeur plus souvent), car c’est ainsi que les équipes outsiders volent des victoires.

Drake à KJ, une chose de toute beauté.@KJ_Osborn | @DrakeMaye2 📺 : NFLN pic.twitter.com/NyRUx8TPgJ – Patriots de la Nouvelle-Angleterre (@Patriots) 20 octobre 2024

Et étant donné que Kraft a apparemment nommé Mayo comme entraîneur d’attente il y a plusieurs années, il y avait beaucoup d’optimisme lorsque cette décision a été prise. Peut-être que Kraft avait « vu quelque chose » à Mayo. C’est Papa Kraft, après tout, qui a fait la manœuvre en 2000 pour arracher Belichick des Jets de New York pour devenir son prochain entraîneur-chef. Cette décision avait été moquée à l’époque, notamment à New York. Kraft aurait-il encore raison ?

Il l’est peut-être encore. Et c’est là qu’il est important de souligner qu’une reconstruction est une reconstruction et que des choses se produisent. De plus, les Pats sont privés du plaqueur défensif Christian Barmore (caillots sanguins), du secondeur Ja’Whaun Bentley (pec déchiré) et de la sécurité Jabrill Peppers (allégations de violence domestique) pour ceux qui souhaitent arborer ce drapeau. Mais, et c’est ce que disait probablement Amos Alonzo Stagg il y a cent ans, les blessures surviennent dans le football. En outre, les blessures ne sont pas censées rendre les joueurs en bonne santé « mous », ce qui est désormais une déclaration officielle directement sortie du manuel de jeu de Mayo.

C’est effrayant quand l’entraîneur dit ça.

Ce qui est encore plus effrayant, c’est lorsque les joueurs l’approuvent.

«Il l’a bien dit», a déclaré le secondeur vétéran Jahlani Tavai. «Nous devons nous regarder dans le miroir et nous devons comprendre ce qu’il dit et demander si nous sommes d’accord pour être doux. Certaines personnes tomberont et le reste d’entre nous, qui veulent prouver que c’est faux, se mobilisera et veillera à ce que cela n’arrive pas.»

Pour les Patriots de 2024, c’est une perspective optimiste.

Newsletter Scoop City Mises à jour quotidiennes et gratuites de la NFL directement dans votre boîte de réception. Mises à jour quotidiennes et gratuites de la NFL directement dans votre boîte de réception. S’inscrire

(Photo de Parker Washington en route vers un touché : Richard Heathcote / Getty Images)