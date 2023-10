FOXBOROUGH, Massachusetts : Les New England Patriots ont fait appel à l’ancien directeur des équipes nationales allemandes de football pour les aider à élargir leur base de fans et leurs relations commerciales en Allemagne, en Suisse et en Autriche.

Oliver Bierhoff servira de conseiller commercial pour l’équipe de la NFL, qui détient des droits commerciaux dans la région dans le cadre du programme « marchés mondiaux » de la NFL.

Les Patriots affronteront les Colts d’Indianapolis à Francfort le 12 novembre dans le deuxième des deux matchs que la NFL organisera en Allemagne cette saison.

L’équipe a déclaré jeudi que Bierhoff conseillerait sur le marketing, l’image de marque et le développement commercial.

En décembre dernier, Bierhoff a démissionné de son poste de directeur général des équipes nationales et de l’académie de football du pays après la sortie anticipée de l’Allemagne de la Coupe du monde masculine. Il a occupé un rôle de direction au sein de la fédération allemande pendant 18 ans.

En tant que joueur, Bierhoff a marqué 37 buts en 70 matchs pour l’Allemagne, dont deux en tant que remplaçant pour aider l’Allemagne à vaincre la République tchèque 2-1 lors de la finale du Championnat d’Europe 1996.

Vingt et une équipes de la NFL participeront au programme des marchés mondiaux de la NFL en 2023 dans 14 pays.

Outre les Patriots, les Chiefs de Kansas City, les Buccaneers de Tampa Bay, les Falcons d’Atlanta et les Panthers de la Caroline détiennent des droits de commercialisation en Allemagne.

Les Patriots, Chiefs et Bucs ont également des droits en Autriche et en Suisse.

AP NFL : https://apnews.com/hub/nfl

