Les Patriots embauchent l’ancien OC Bill O’Brien pour remettre l’attaque sur les rails

Henri McKenna Journaliste de l’AFC Est

Bill O’Brien rejoint les Patriots de la Nouvelle-Angleterre en tant que coordinateur offensif, selon une source de l’équipe. O’Brien a précédemment occupé ce poste avec les Patriots de 2009 à 2011.

La Nouvelle-Angleterre espère sûrement qu’O’Brien apportera un mélange de compétence et de créativité à une attaque qui a terminé 17e de la NFL en points par match et a eu le septième moins de verges par match. (La défense a augmenté le total de points marqués avec un record de sept touchés dans la NFL.) Et peut-être que ces mesures ne représentent pas l’année off de la Nouvelle-Angleterre en attaque.

Plus particulièrement, le quart-arrière de deuxième année Mac Jones a régressé. Il a vu ses statistiques décliner dans à peu près toutes les catégories : pourcentage d’achèvement, verges par tentative, verges par la passe et totaux de touchés. La régression de Jones a entraîné un ralentissement de certaines de ses armes préférées, y compris l’ailier serré Hunter Henry et les receveurs Kendrick Bourne et Nelson Agholor – qui étaient tous de grosses signatures d’agents libres de l’intersaison 2022 de l’équipe.

Les Patriots ont-ils un problème de QB ? Nick Wright et Kevin Wildes se demandent si c’est une bonne idée pour les Patriots de rester avec Mac Jones la saison prochaine.

Bien que l’équipe n’ait pas nommé de coordinateur offensif en 2022, Matt Patricia a appelé des jeux pour l’unité et était largement considéré comme le chef de l’équipe en attaque. On ne sait pas quel sera son rôle au sein de l’équipe en 2023 – son titre officiel la saison dernière était celui de conseiller senior en football et d’entraîneur de la ligne offensive.

“Je veux être entraîné plus fort”, a déclaré Jones début décembre.

La tâche d’O’Brien sera de remettre le développement de Jones sur les rails. En 2021, Jones était dans la course pour remporter la recrue offensive de l’année après une saison régulière au cours de laquelle il a mené la Nouvelle-Angleterre aux séries éliminatoires et une fiche de 10-7.

O’Brien a passé les deux dernières années en tant que coordinateur offensif de l’Alabama. Il a aidé le Crimson Tide à remporter un championnat national en 2021 et a également passé du temps avec Jones, un ancien de l’Alabama, pour examiner l’attaque de l’équipe.

Depuis que Josh McDaniels de longue date des Patriots OC est parti pour devenir entraîneur-chef des Raiders l’année dernière, la Nouvelle-Angleterre semblait susceptible de faire une course pour O’Brien. Mais peut-être par respect pour Nick Saban, un ami proche de Bill Belichick, les Patriots n’ont pas poursuivi O’Brien avant cette intersaison, lorsqu’il était libre d’explorer les options de la NFL après avoir terminé sa deuxième année dans le rôle.

Si O’Brien sautait dans la NFL, s’il avait l’impression qu’il pourrait retrouver l’un des deux GOAT: Belichick ou Tom Brady. Brady est un agent libre en attente et prendra son temps pour décider d’une option NFL, s’il décide même de jouer une autre saison.

Pendant ce temps, Belichick a clairement fait d’O’Brien une priorité malgré l’interview d’un large éventail de candidats OC qui comprenait l’entraîneur des Vikings WR Keenan McCardell, l’entraîneur des Patriots TE Nick Caley, l’entraîneur-chef adjoint de l’Oregon et coordinateur du run-game Adrian Klemm, et l’entraîneur-chef adjoint des Cardinals et L’entraîneur des WR, Shawn Jefferson.

Avant de rejoindre FOX Sports en tant que journaliste AFC East, Henry McKenna a passé sept ans à couvrir les Patriots pour USA TODAY Sports Media Group et Boston Globe Media. Suivez-le sur Twitter à @McKennAnalysis .

Les meilleures histoires de FOX Sports :

SUIVRE Suivez vos favoris pour personnaliser votre expérience FOX Sports Ligue nationale de football Patriots de la Nouvelle-Angleterre Mac Jones