Les Patriots élèvent le G Michael Jordan à la liste active ; le T Chukwuma Okorafor placé dans l’équipe exemptée/a quitté

FOXBOROUGH, Massachusetts – Les New England Patriots ont annoncé aujourd’hui que le G Michael Jordan a été promu au roster actif depuis l’équipe d’entraînement. De plus, le T Chukwuma Okorafor a été placé dans l’équipe exemptée/de gauche.

Jordanie26 ans, a été promu à la liste active la semaine dernière et a débuté comme garde gauche lors de la victoire d’ouverture de la saison à Cincinnati. Le joueur de 6 pieds 6 pouces et 315 livres a été signé par la Nouvelle-Angleterre pour un contrat à terme le 24 janvier 2024. Il est entré à l’origine dans la NFL en tant que choix de quatrième ronde au repêchage (136ème (au total) par Cincinnati lors du repêchage de la NFL 2019 en provenance de l’Ohio State. Il a joué avec Cincinnati (2019-20), Carolina (2021-22) et a ensuite passé la saison 2023 dans l’équipe d’entraînement de Green Bay. Au total, il a joué 56 matchs avec 30 départs.