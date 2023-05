Les Patriots de la Nouvelle-Angleterre rendront hommage à Tom Brady lors du match d’ouverture de la saison 2023 de la NFL | Nouvelles de la NFL

Tom Brady sera honoré à Foxboro

Les Patriots de la Nouvelle-Angleterre doivent rendre hommage au légendaire Tom Brady lors de leur match d’ouverture à domicile en 2023, a confirmé mardi le propriétaire de l’équipe, Robert Kraft.

Brady a officiellement annoncé sa retraite après 23 saisons et sept triomphes au Super Bowl en février, un an après sa retraite initiale avant de revenir sur sa décision de participer à la campagne 2022 avec les Buccaneers de Tampa Bay.

Le joueur de 45 ans a signé avec les Bucs pendant l’intersaison 2022 après 20 ans en Nouvelle-Angleterre, où il a remporté six titres du Super Bowl en tant que figure de proue de l’une des grandes équipes de la ligue.

« La NFL a plus d’un siècle, et 20% de ces années de la NFL, le plus grand joueur de l’histoire du jeu joué ici à Foxborough », a déclaré Kraft sur Bonjour Football.

« Et je suis heureux de vous dire, à vous et à votre public, que je l’ai invité à revenir, à venir ici et à être avec nous lors du match d’ouverture et à laisser les fans de la Nouvelle-Angleterre le remercier pour l’excellent service qu’il nous a rendu pendant plus de 20 ans. Et ce sera le début de nombreuses célébrations pour honorer Tom Brady et dire merci pour ce qu’il a fait pour nous ces 20 années passées à jouer pour les Patriots de la Nouvelle-Angleterre. »

Brady a remporté le trophée Lombardi à six reprises et a remporté 17 titres AFC sous Bill Belichick après avoir été le 199e choix du Michigan lors du repêchage de la NFL en 2000.

Il a pris sa retraite en tant que cinq fois MVP du Super Bowl, trois fois MVP de la ligue, 15 fois Pro Bowler, une sélection de la première équipe All-Pro à trois reprises et le leader de tous les temps de la NFL en verges par la passe (89 214), passes de touché (649), victoires de quart-arrière (251) et réussites de passes (7 753).

Brady apparaît au bord des larmes après avoir annoncé qu'il prend sa retraite « pour de bon » dans un message vidéo à ses fans

En réalisant son ambition de jouer dans la ligue à l’âge de 45 ans, Brady a également raccroché ses crampons après avoir lancé pour plus de verges par la passe (27 632) et de touchés par la passe (193) dans la quarantaine qu’il ne l’a fait dans la vingtaine (21 564 verges par la passe, 147 passes de touché).

Brady semble prêt à se diriger vers le stand de diffusion après avoir précédemment accepté un contrat de 10 ans d’une valeur de 375 millions de livres sterling pour devenir l’analyste principal de la NFL de Fox Sports.