La dernière fois que les Patriots et les Rams se sont rencontrés, c’était à Atlanta pour le titre NFL. Beaucoup de choses ont changé depuis.

Los Angeles a répondu à sa défaite lors de ce Super Bowl avec une saison 2019 médiocre, sans revenir en séries éliminatoires. La Nouvelle-Angleterre est arrivée là-bas l’année dernière, perdue dans la ronde des jokers après une crise de fin de saison, et reconnaît maintenant à quel point Tom Brady était responsable de cette course dynastique.

Cette saison, les Rams (8-4) sont à égalité pour la tête dans la NFC West et les Patriots (6-6) ont grimpé à .500. Lorsqu’ils s’affronteront jeudi soir, les Rams, classés sixième de l’AP Pro32, seront favoris à 5 points sur les Patriots n ° 17.

Ce que nous ferons au cours des 3 jours et demi suivants sera révélateur de la position dans laquelle nous nous sommes mis pour réussir, a déclaré l’entraîneur des Rams Sean McVay. En décembre, tout ce que vous pouvez demander, c’est d’être impliqué dans des jeux qui comptent, et nos gars ont fait un assez bon travail pour se mettre en position d’être pertinents en ce moment, mais ce n’est que ce que nous pouvons faire ce jeudi.

La défense de Los Angeles peut faire beaucoup de mal, et la Nouvelle-Angleterre, malgré 45 points contre les tristes Chargers dimanche dernier dans le même bâtiment, le SoFi Stadium a tendance à avoir du mal avec le ballon, en particulier dans le jeu de passes.

Ils sont évidemment une très bonne défense, déclare l’entraîneur des Patriots Bill Belichick. Ils sont en tête de la ligue dans presque toutes les catégories. Ils sont difficiles à déplacer le ballon contre. Ils vous font tout gagner. Ils ne font pas beaucoup d’erreurs. Il n’y a pas de jeux faciles.

RAMS, 21-17

KNOCKOUT POOL: Les Dolphins ont fait le travail pour nous la semaine dernière, et maintenant c’est SEATTLE oui, Pro Picks a ignoré les Seahawks jusqu’à présent.

No.2 Nouvelle-Orléans (moins 7) au No.27 Philadelphie

Jalen Hurts pourrait donner une étincelle à Philly, mais pas assez contre la meilleure équipe de la NFC.

MEILLEUR PARI: SAINTS, 27-15 ans

N ° 15 Arizona (moins 3) au n ° 18 des Giants de New York

Les géants roulent, les cardinaux bougent.

SPÉCIAL BOUCLÉ, GÉANTS, 20-17

N ° 13 Baltimore (moins 1) au n ° 7 Cleveland, lundi

Nous y avons pensé également pour Upset Special.

MARRON, 26-20

N ° 3 Pittsburgh (plus 2 1-2) au n ° 5 Buffalo

Et ça. Mais Buffalo pourrait s’imposer comme un prétendant au Super Bowl ici.

ACIERS, 28-27

No 4 Green Bay (moins 7) au No 25 Detroit

Les Packers peuvent décrocher le NFC North, et devraient le faire avec insistance.

EMBALLAGEURS, 37-20

N ° 1 Kansas City (moins 7) au n ° 12 Miami

Les Dolphins feraient un énorme pas en avant vers les séries éliminatoires avec une victoire. Pardon …

CHEFS, 27-17

No 32 New York Jets (plus 13) au No 8 Seattle

New York a appris que Cover Zero signifie une couverture zéro en profondeur.

SEAHAWKS, 31-13

No 16 Minnesota (plus 6 1-2) au No 11 Tampa Bay

Tampa a besoin d’un peu de redressement et c’est un bon endroit pour cela.

BUCCANEERS, 30-20

N ° 20 San Francisco (moins 3) vs N ° 19 Washington à Glendale, Arizona

Ron Rivera gardera Washington au sol après son énorme bouleversement à Pittsburgh.

49ERS, 20 à 19

No.9 Tennessee (moins 7) au No.31 Jacksonville

Les Titans ont le bon tonique après leur performance pénible contre Cleveland.

TITANS, 24 à 19

N ° 10 Indianapolis (moins 2) au n ° 14 Las Vegas

Après leur évasion chanceuse aux Meadowlands, comment réagiront les Raiders?

RAIDERS, 23-21

N ° 23 Atlanta (moins 2) au n ° 28 Los Angeles Chargers

Nous ne pouvons rien trouver de bon à dire sur les chargeurs pour le moment.

FAUCONS, 35-25

N ° 29 Dallas (moins 3) au n ° 30 Cincinnati

Nous ne pouvons pas non plus rien trouver de bon à dire sur l’une ou l’autre de ces équipes.

COWBOYS, 27-20

No 21 Houston (moins 1) au No 26 Chicago

Ni ces deux équipes très décevantes.

TEXANS, 20-10

No.24 Denver (OFF) au No.22 Carolina

Les Panthers s’écartent d’un bye tandis que les Broncos sortent d’un test physique contre KC.

PANTHERS, 24-18

RECORD 2020

La semaine dernière: tout droit: 12-3. Contre propagation: 10-5

Saison: Straight up: 129-62-1. Contre propagation: 98-81-4

Meilleur pari: tout droit: 11-2. Contre propagation: 7-6

Spécial bouleversé: Tout droit: 6-7. Contre propagation: 6-5-2

