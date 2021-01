FOXBOROUGH, Massachusetts: Les New England Patriots sont entrés dans la saison 2020 avec un avenir incertain.

Ils l’ont terminé de la même manière.

Lors de leur première saison après le départ de Tom Bradys en agence libre pour les Buccaneers de Tampa Bay, les Patriots ont régressé non seulement en attaque, mais à tous les niveaux.

La Nouvelle-Angleterre (7-9) a terminé à la première place de l’AFC Est pour la première fois en 11 saisons et avec un record de défaite pour la première fois depuis la saison inaugurale de Bill Belichicks en 2000.

La décision prise par les principaux acteurs de se retirer de la saison en raison de préoccupations concernant COVID-19[feminine certainement contribué, mais la chute spectaculaire après avoir perdu Brady a souligné l’air d’invincibilité qui entourait une franchise qui faisait partie de l’élite de l’AFC depuis deux décennies.

Il reste à déterminer s’il s’agissait d’un ralentisseur ou du début d’une reconstruction en gros, car Belichick et son personnel tentent de résoudre bon nombre des problèmes auxquels ils ont été confrontés il y a un an.

À certains égards, les trous qu’ils avaient sur leur liste étaient le résultat de leur agressivité au cours des dernières années, a déclaré Belichick.

Honnêtement, je ne sais pas comment nous pourrions être plus agressifs que nous ne l’étions au cours des cinq dernières années. Je parle de la période des 14 à 18. J’y jetterai l’année dernière aussi », a-t-il déclaré. «Il y a un résidu à cela.

Une grande partie des projecteurs cette intersaison sera à nouveau sur la position de quart-arrière.

Dans ce qui sera probablement sa seule saison en Nouvelle-Angleterre, Cam Newton a eu du mal en tant que successeur de Bradys.

Il a terminé la saison sur une bonne note face aux tristes Jets de New York. Mais après avoir lancé seulement huit touchés et 10 interceptions lors de sa première saison dans le système du coordinateur offensif Josh McDaniels, à 31 ans, il était improbable que les Patriots lui offriraient le genre de contrat que l’enfer recherchait après avoir joué sous un contrat d’un an de 1,75 million de dollars. 2020.

Pourtant, Newton a qualifié cette saison de bénédiction et a déclaré qu’il avait atteint son objectif de terminer la saison en bonne santé après les chirurgies de l’épaule et du pied qui avaient contribué à sa libération par les Panthers de la Caroline.

Je pense que c’était l’une des choses les plus frustrantes pour moi, c’était que j’étais en bonne santé mais que je n’obtenais toujours pas les résultats auxquels je aspirais, a déclaré Newton.

À travers tout cela, mon épaule levée, pied levé, mental soutenu. J’ai eu des entailles et des ecchymoses, mais qui n’a pas d’entailles et d’ecchymoses dans la NFL? Rien ne persiste assez pour m’arrêter. Je vais prendre cela comme une bénédiction et le faire pendant l’intersaison.

Belichick a déclaré qu’il n’avait pas de délai pour décider de la direction qu’il prendrait au quart-arrière.

Eh bien, regardez tout pendant l’intersaison, dit-il. Eh bien, prenez une évaluation complète de toutes les choses que nous faisons et avons fait et attendons avec impatience et je suis sûr que, comme nous le faisons chaque année, je veux bien modifier certaines choses.

FUTUR STIDHAMS

Une direction vers laquelle les Patriots pourraient se tourner au poste de quart est Jarrett Stidham, qui a servi de remplaçant à Newtons et avant sa signature, il était en bonne voie pour être le partant.

Cependant, en deux saisons, il n’a pas encore pris le départ et est apparu en seulement huit matchs, allant de 24 pour 48 pour 270 verges avec deux touchés et quatre interceptions, principalement en temps de nettoyage.

Parfois, il montre des éclairs de pouvoir déplacer l’attaque sur le terrain. Et à l’aube de sa troisième saison, il a un accord salarial amical qui pourrait prendre en compte la prise de décision des Belichicks.

PRODUITS CHAUDS

Belichick pourrait également avoir plusieurs emplois à pourvoir dans son équipe.

Les Panthers ont demandé à interviewer le directeur du personnel des joueurs Nick Caserio et d’autres devraient le faire également. De plus, McDaniels a déjà exprimé le souhait d’être à nouveau entraîneur-chef et il sera probablement interviewé pour des emplois.

La perte de l’un ou de l’autre influencera certainement la façon dont Belichick construira son alignement 2021.

AGENCE GRATUITE

Avec Newton, le centre David Andrews, le plaqueur gauche Joe Thuney, les demi-offensifs James White et Rex Burkhead, le demi de coin Jason McCourty et les joueurs de ligne défensive Lawrence Guy et Adam Butler sont tous des agents libres sans restriction.

Cornerback JC Jackson, qui a dirigé l’équipe avec neuf interceptions, est également un agent libre restreint.

Thuney a joué sous une étiquette de franchise de 14,78 millions de dollars en 2020 et devrait susciter l’intérêt sur le marché libre.

La Nouvelle-Angleterre entre dans l’intersaison avec environ 20 millions de dollars d’espace de plafond, donc garder tout le monde ne sera pas possible.

RACCROCHER?

Le capitaine des équipes spéciales Matt Slater n’est pas seulement le joueur le plus ancien de la formation de la Nouvelle-Angleterre, il a également été l’un des leaders émotionnels de l’équipe au cours de ses 13 saisons.

Il entre dans la dernière année de son contrat actuel de deux ans et à 35 ans, la sélection à deux reprises All-Pro et à neuf reprises au Pro Bowl peut choisir de prendre sa retraite.

Je pense que maintenant je suis à un moment de ma carrière où je ne sais pas combien de football il me reste. Maintenant, évidemment, je suis sur le dernier neuf, dit-il. Je vais prendre du temps. … Je pense que je vais juste prier à ce sujet et voir comment ça se passe.

___

Plus AP NFL: https://apnews.com/NFL et https://twitter.com/AP_NFL