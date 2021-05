Les patriotes prospèrent, les cowboys confondent le jour 2

Le premier tour du repêchage de la NFL attire le gros de l’attention des fans et des médias, mais les mouvements que les directeurs généraux et les entraîneurs font le jour 2 peuvent être tout aussi essentiels à la fortune des équipes.

Vendredi, les joueurs de ligne offensifs et les demi de coin étaient très demandés, et il y a même eu une mini-course sur les quarts, avec trois signaleurs pris en l’espace de quatre choix. Les trois premiers tours étant terminés, quelques équipes et joueurs se sont démarqués comme des bénéficiaires évidents de l’action de la soirée, tandis que plusieurs autres se sont retrouvés dans des endroits douteux.

Voici les plus grands gagnants et perdants de la deuxième journée du repêchage de la NFL 2021:

GAGNANTS

Patriots de la Nouvelle-Angleterre: Le récent record de Bill Belichick lors de la deuxième journée a été au mieux irrégulier, mais c’est le genre de transport dont l’entraîneur avait besoin pour accélérer le retour en forme de son équipe. Gardant le pipeline Nick Saban en marche après avoir pris le quart-arrière de l’Alabama Mac Jones avec le choix du n ° 15 au classement général, les Patriots ont utilisé leur sélection de deuxième tour sur un autre produit Crimson Tide dans le plaqueur défensif Christian Barmore, un talent de premier tour et peut-être le meilleur joueur disponible. entrant vendredi. La Nouvelle-Angleterre a encore renforcé sa ruée vers les passes en ajoutant Ronnie Perkins de l’Oklahoma vers la fin du troisième tour.

Les deux joueurs ont besoin de plus de politesse et de cohérence dans leur approche, mais Belichick semble être la personne idéale pour les aider à réaliser leur potentiel. Les mouvements représentaient une étape importante dans le rechargement de la défense.

Zach Wilson: Le directeur général des Jets de New York, Joe Douglas, a évidemment appris de ses faux pas avec Sam Darnold, car il investit maintenant massivement pour fournir un soutien suffisant au quart-arrière BYU et au choix n ° 2. Après sa décision d’échanger contre le garde offensif de l’USC Alijah Vera-Tucker au premier tour, Douglas a utilisé la seule pièce restante de son arsenal du vendredi pour équiper Wilson d’une cible sournoise et sûre dans le receveur large Ole Miss Elijah Moore. L’état du secondaire pourrait laisser Wilson jouer fréquemment au rattrapage en tant que recrue, mais les pièces offensives commencent à bien se rassembler.

Chargeurs Los Angeles: Les joueurs de premier plan en situation de besoin sont maintenant tombés à deux reprises dans les genoux de GM Tom Telesco dans ce repêchage. Un jour après avoir résolu leur problème de plaquage gauche de longue date en assurant Rashawn Slater de Northwestern, les Bolts ont consolidé leur secondaire avec le demi de coin de l’État de Floride Asante Samuel Jr. avec le choix n ° 47. Au-delà de sa taille, Samuel a presque tout le reste nécessaire pour être un partant de longue date au niveau suivant. L’ailier serré de Géorgie Tre ‘McKitty était cependant une portée au troisième tour.

Rondale Moore: À seulement 5-7 et 181 livres, Moore faisait face à une vision professionnelle peu claire alors qu’il attendait de voir si l’organisation qui l’avait sélectionné serait suffisamment ouverte d’esprit pour l’utiliser d’une manière digne de ses talents. Le receveur large Purdue – le choix des Cardinals de l’Arizona avec le choix n ° 49 – a cependant atterri peut-être à la position optimale, car l’entraîneur Kliff Kingsbury s’est montré prêt à négliger la taille des talents révolutionnaires. Moore correspond certainement à ce projet de loi, et Kyler Murray devrait être en mesure de trouver des moyens de lui faire passer le ballon dans l’espace, ce qui permettra à son explosivité de transparaître.

Dave Gettleman: Il n’est jamais trop tard pour que l’on change ses habitudes, car le directeur général des Giants de New York, généralement rigide, âgé de 70 ans, a maintenant échangé deux fois dans le repêchage. Son parcours de samedi a été particulièrement impressionnant, car le coureur de passes de deuxième tour Azeez Ojulari, de Géorgie, et le demi de coin de troisième tour Aaron Robinson devraient être en mesure de renforcer la défense à court et à long terme.

Browns de Cleveland: Personne n’aurait souri si les Browns avaient utilisé leur choix de première ronde sur le secondeur de Notre-Dame Jeremiah Owusu-Koramoah. Au lieu de cela, Cleveland a ajouté le demi de coin du nord-ouest Greg Newsome II et est revenu pour le défenseur aux multiples talents au milieu du deuxième tour. L’explosivité d’Owusu-Koramoah et sa portée de couverture devraient être mises à profit dans le plan du coordinateur défensif Joe Woods. Le receveur large de troisième tour Anthony Schwartz n’est pas poli, mais il a une solide prétention en tant que joueur le plus rapide du repêchage de cette année.

Patrick Mahomes: Les Chiefs de Kansas City n’ont pas l’intention de laisser leur quart-arrière vedette se faire harceler à nouveau après que des blessures le long de la ligne offensive aient permis à la précipitation des passes des Buccaneers de Tampa Bay de le victimiser au Super Bowl 55. Après son échange contre le plaqueur offensif Orlando Brown Jr., l’équipe a ajouté un autre ancien standout de l’Oklahoma au centre Creed Humphrey. La décision a été immédiatement approuvée par le signaleur lui-même.

Kyle Trask: Le quart-arrière de Floride pourrait être confronté à une bataille difficile pour s’imposer comme un partant fiable dans la NFL, mais il se trouve dans un endroit prometteur pour son développement après que les Buccaneers de Tampa Bay en aient fait le dernier choix du deuxième tour. Tom Brady et Bruce Arians sont des tuteurs idéaux pour le jeune passeur, et Trask ne subira aucune pression pour passer à l’action pendant un certain temps.

Dauphins de Miami: Après que les Broncos de Denver aient dépassé son équipe pour sélectionner le demi offensif de Caroline du Nord Javonte Williams au début du deuxième tour, le directeur général Chris Grier a mis en garde vendredi contre un besoin. Cette patience a porté ses fruits, car les ajouts de sécurité du jour 2 Jevon Holland et de l’ailier serré Hunter Long s’ajoutent à un tir impressionnant qui a commencé avec le receveur large de premier tour Jaylen Waddle et le passeur Jaelan Phillips. Un porteur de ballon aiderait à compléter la classe, mais Miami est en bonne forme.

Sam Darnold: Un jour après que les Panthers de la Caroline aient choisi de ne pas faire appel à un meilleur passeur pour pousser Darnold, l’équipe a exercé l’option de cinquième année du quart-arrière. Ce n’était que le début de la bonne nouvelle de la journée pour l’appelant, alors que le front office le soutenait avec son transfert au jour 2 du récepteur large LSU Terrace Marshall Jr. (qui a déjà l’expérience du système du coordinateur offensif Joe Brady), tacle offensif BYU Brady Christensen et Notre Dame serrent Tommy Tremble. Pas mal pour un joueur qui semblait avoir du mal à trouver une place de départ avant que les Panthers ne se jettent sur lui dans un échange.

Trey Sermon: Le demi offensif de l’État de l’Ohio et le transfert de l’Oklahoma ont mis fin à sa carrière universitaire à la hausse avec une poussée tardive, et ses perspectives professionnelles sont particulièrement prometteuses après avoir atterri avec les 49ers de San Francisco au troisième tour. Le plan de Kyle Shanahan devrait être la solution idéale pour Sermon, et le dos de 6-0 et 215 livres devrait former une paire amusante avec le quart-arrière Trey Lance, qui peut également se déchaîner à travers les défenses avec ses jambes.

Aaron Rodgers: Peut-être que ces mouvements ne calmeront pas le quart-arrière mécontent, mais les Packers de Green Bay ont au moins fait quelque chose pour l’aider. L’équipe a abordé son trou au centre en prenant Josh Myers de l’Ohio State au deuxième tour avant de finalement décrocher un receveur large dans Amari Rodgers de Clemson au troisième.

PERDANTS

Cowboys de Dallas: Jerry Jones and Co. s’est donné pour mission de charger la défense avec le genre de meneurs de jeu que le nouveau coordinateur Dan Quinn apprécierait. Les retours de quatre choix du jour 2, cependant, n’étaient pour la plupart pas inspirants. Le demi de coin du Kentucky Kelvin Joseph pourrait devenir le faucon de balle que ce secondaire a longtemps manqué, mais son inexpérience et son sentiment sous-développé pour le poste en font une option risquée pour un rôle important au début de sa carrière. Ni Osa Odighizuwa de l’UCLA ni Chauncey Golston de l’Iowa ne font grand-chose pour déplacer l’aiguille le long de la ligne défensive, et le demi de coin de l’État de l’Oregon Nahshon Wright est un projet énorme.

Carson Wentz: Apparemment, les Colts d’Indianapolis ne sont pas aussi préoccupés par les étrangers au sujet de leur trou au plaquage gauche. Le directeur général Chris Ballard a doublé son front défensif en prenant Vanderbilt DE Dayo Odeyingbo après avoir attrapé le Michigan DE Kwity Paye le premier jour. 2020 malgré avoir joué dans seulement 12 matchs.

Najee Harris: Il semblait que l’attention des Steelers de Pittsburgh se tournerait vers son front patchwork après que l’équipe ait utilisé sa meilleure sélection jeudi sur le porteur de ballon de l’Alabama. Mais l’organisation a plutôt choisi l’ailier serré Pat Freiermuth de Penn State lors de la deuxième manche. Les Steelers ont finalement tourné leur attention vers la ligne au troisième tour avec le centre / garde de l’Illinois Kendrick Green, mais l’addition semble légèrement décevante. Compte tenu de la diminution de la capacité de Ben Roethlisberger et des perspectives le long de la ligne, Harris pourrait avoir du mal en tant que recrue.

Seattle Seahawks: Voilà pour avoir donné à Russell Wilson son aide offensive très désirée. Seattle avait d’autres plans avec sa première sélection, attrapant le receveur large de l’ouest du Michigan D’Wayne Eskridge au deuxième tour. La cible de 5 à 9 et 190 livres a une vitesse facile, mais il est déjà 24 et plus une menace en champ ouvert qu’un récepteur complet.

Rams de Los Angeles: Un récepteur de 155 livres peut-il naviguer avec succès dans la NFL? Nous sommes sur le point de trouver la réponse lorsque le receveur large de Louisville Tutu Atwell prend le terrain pour Sean McVay. Compte tenu de l’abondance d’options de capture de passes des Rams avec Robert Woods, Cooper Kupp, Van Jefferson et DeSean Jackson dans le giron, cette sélection ressemblait à un luxe pour une équipe qui avait d’autres questions à régler.

Jared Goff: Alors que les Lions de Detroit adoptent une approche patiente pour leur reconstruction post-Matthew Stafford, ils ne font pas grand-chose pour donner des armes à Goff dans le jeu de passes. Le GM Brad Holmes n’a pas sélectionné de receveur au cours des trois premiers tours, laissant l’équipe avec les largages Breshad Perriman et Tyrell Williams comme options de premier plan. Ce sera une tenue lourde, mais même avec les contributions de l’arrière de deuxième année D’Andre Swift dans le jeu de passes, la configuration pourrait être intenable pour Goff.

Melvin Gordon: Le porteur de ballon des Broncos a exprimé son mécontentement plus tôt cette intersaison, affirmant qu’il se sentait «négligé». Avec Denver utilisant un premier choix sur Williams, il semble que Gordon affrontera au moins une autre part de temps dans le champ arrière. Étant donné qu’il entre dans une année de contrat, il devra tirer le meilleur parti des opportunités qui se présenteront à lui.

Davis Mills: Alors que Trask entre dans la NFL dans une situation peut-être idéale, Mills se retrouve déjà au centre d’un désordre avec les Texans de Houston. Le signaleur de Stanford n’est probablement pas prêt pour un rôle important au début de sa carrière après avoir fait seulement 11 débuts à l’université, mais Houston ne peut pas vraiment s’engager sur une voie dans l’incertitude sur l’avenir de Deshaun Watson. Même si le quart-arrière vedette et la franchise font une rupture nette, cela ne semble guère être la bonne atmosphère pour qu’un jeune signaleur se développe correctement.

Suivez Michael Middlehurst-Schwartz sur Twitter @MikeMSchwartz.