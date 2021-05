Les patriotes et les jets ajoutent une valeur supérieure avec des choix

Trouver un vol dans le repêchage de la NFL est toujours difficile, mais la tâche était extrêmement difficile en 2021.

La pandémie COVID-19 imposant des restrictions au processus de dépistage et compliquant la saison de football universitaire, les informations disponibles aux équipes sur de nombreux prospects étaient souvent inférieures aux niveaux passés. Et avec de nombreux joueurs ayant choisi de retourner à l’école dans l’incertitude, en particulier étant donné que la NCAA accordait une année supplémentaire d’éligibilité, le bassin de talents était particulièrement peu profond.

NE MANQUEZ JAMAIS UN SNAP:Inscrivez-vous à notre newsletter NFL maintenant pour toute la couverture du football

NFL DRAFT GRADES:Bears, Jets parmi les meilleures classes par équipe en 2021 tandis que les Raiders parmi les pires

Cela dit, il y avait encore un certain nombre de joueurs qui semblaient pouvoir surpasser les attentes pour leur emplacement de draft en peu de temps. Voici les 15 plus grosses interceptions du repêchage de cette année:

Ravens WR Rashod Bateman (Minnesota) – premier tour, n ° 27 au général

Le seul choix de première ronde sur cette liste offre une valeur immense à la fois à court et à long terme. Un coureur de route lisse et poli qui peut gagner des prises disputées et battre les demi de coin hors de la ligne de mêlée avec des relâchements nets est exactement ce dont Lamar Jackson a besoin pour stabiliser cette attaque de passage. L’objectif de 6-0 et 193 livres n’est pas du même calibre d’athlète que les trois meilleurs receveurs qui ont tous participé aux 10 premières sélections, mais il pourrait se mettre au même niveau qu’eux avec son jeu raffiné et prêt pour les professionnels. .

Jets WR Elijah Moore (Ole Miss) – deuxième tour, n ° 34 au général

Après avoir fait du quart-arrière de BYU Zach Wilson le choix n ° 2 et peut-être le geste déterminant de sa gestion des Jets, le directeur général Joe Douglas a également utilisé ses trois sélections suivantes pour fournir au jeune passeur un soutien suffisant. Moore, un récepteur de machines à sous sournois et avisé, devrait particulièrement bien se marier avec Wilson. Le speedster de 5-10 et 178 livres peut menacer les défenses en aval, mais sa valeur principale pourrait être en tant que cible inférieure de confiance qui peut aider le quart-arrière audacieux à faire reculer son approche diabolique en quelque chose de plus efficace à déployer contre les défenses de la NFL.

Patriots DT Christian Barmore (Alabama) – deuxième tour, n ° 38 au général

Bill Belichick débarquer le joueur qui a détruit les fronts de Notre Dame et de l’Ohio State lors des éliminatoires de football universitaire devrait être une préoccupation pour les entraîneurs de ligne offensive de la NFL. Alors que le style de jeu sauvage de Barmore travaille souvent à son détriment, la Nouvelle-Angleterre semble être le lieu d’atterrissage idéal pour le perturbateur de 6-4 et 310 livres, car il sera en mesure d’aiguiser ses compétences au fil du temps tout en tirant parti de son athlétisme considérable pour s’arrêter. joue dans le champ arrière.

Raiders S Trevon Moehrig (TCU) – deuxième tour, n ° 43 au général

Au cours d’une autre année, définie par leur séparation du consensus, Mike Mayock et Jon Gruden ont été salués par au moins un de leurs choix. Moehrig s’est classé peut-être comme la meilleure sécurité globale de la classe, bien qu’il ait été le troisième joueur sélectionné à son poste. Capable de jouer haut ou dans la machine à sous, la couverture lisse et bien arrondie de 6-1, 202 livres peut être un baume pour un Raiders secondaire qui a été brûlé trop souvent par un jeu de sécurité médiocre.

Cardinals WR Rondale Moore (Purdue) – deuxième tour, n ° 49 au général

L’Arizona avait l’intention d’améliorer un jeu de passes qui, en dehors de l’héroïsme de DeAndre Hopkins, est en grande partie devenu obsolète. Entrez Moore, l’un des meilleurs meneurs de jeu du football universitaire dans l’espace, bien que celui qui ait mis en doute son potentiel professionnel compte tenu de son cadre (5-7, 181 livres) et de ses antécédents de blessures. Lorsqu’on lui a demandé quelle était sa taille, le receveur a répondu «vite», et cela devrait prouver une réponse suffisante pour l’entraîneur Kliff Kingsbury et le reste d’une attaque qui est prête à être animée.

Giants LB Azeez Ojulari (Géorgie) – deuxième tour, n ° 50 au général

Faisant preuve d’un nouveau sens de la flexibilité et de la patience, le directeur général Dave Gettleman – ou « Trader Dave » comme il a été inventé de manière ludique après être revenu au repêchage pour la première fois de sa carrière – a réussi à se dégager des actifs clés tout en manœuvrant autour du tableau. Pourtant, au n ° 50, il a tout de même décroché un pass rusher digne du premier tour à Ojulari. Alors que certains pourraient être préoccupés par la façon dont un secondeur de 6-2 et 249 livres peut battre les plaqués offensifs de la NFL, Ojulari a une formule gagnante avec son premier pas explosif, sa longueur impressionnante et ses virages en douceur.

Browns LB Jeremiah Owusu-Koramoah (Notre Dame) – deuxième tour, n ° 52

Le redoutable label de tweener a-t-il coûté au défenseur hybride de 6-2 et 221 livres le jour du repêchage? Indépendamment du raisonnement pour Owusu-Koramoah jusqu’au milieu du deuxième tour, l’attraper à ce stade est une aubaine pour le directeur général Andrew Berry. Tant qu’Owusu-Koramoah résiste à son style de gestion des risques, sa capacité à gérer une variété de missions de couverture devrait être utile pour l’une des tenues les plus complètes de la NFL.

Panthers WR Terrace Marshall Jr. (LSU) – deuxième tour, n ° 59

À 6-3 et 205 livres avec une vitesse de 4,38 secondes dans le tableau de bord de 40 verges, Marshall est une menace profonde rare. Il a fait face à des inquiétudes concernant son historique de blessures et doit encore devenir un receveur plus complet, mais Marshall est le genre de cible qui permettra à la Caroline d’intensifier son agression offensive alors que l’équipe tente de frapper plus souvent en aval. Et cela ne fait pas de mal qu’il ait déjà de l’expérience dans le système du coordinateur offensif Joe Brady.

Patriots DE Ronnie Perkins (Oklahoma) – troisième tour, n ° 96

Entre les ajouts de Barmore et Perkins, la ruée vers les passes de la Nouvelle-Angleterre semble rechargée. Bien qu’il ne soit peut-être qu’un joueur rotatif derrière Matthew Judon et Kyle Van Noy au début de sa carrière, Perkins peut être un contributeur productif avec de gros avantages une fois qu’il diversifie son arsenal de mouvements.

Titans CB Elijah Molden (Washington) – troisième tour, n ° 100

Un coin de fente solide n’a rien à éternuer, et aucun joueur de cette classe n’est aussi à l’aise avec les responsabilités d’opérer à l’intérieur que Molden. Bien qu’il soit sous-dimensionné et n’ait pas une grande vitesse longue, son instinct transparaît à presque tous les jeux, et il a tendance à ne rien céder de facile en dessous. Les Titans pourraient également avoir un autre vol avec leur premier choix dans Caleb Farley de Virginia Tech, un des 10 meilleurs talents qui a été repoussé après des questions sur son dos.

Jets RB Michael Carter (Caroline du Nord) – quatrième tour, n ° 107

À ne pas confondre avec son camarade de classe des Jets du même nom, Carter se présente comme une autre menace aux multiples talents prête à contribuer en tant que recrue. Alors que sa patience et son insaisissabilité le servent bien en tant que coureur après avoir réalisé en moyenne 7,9 verges par course la saison dernière, le dos de 5-8 et 201 livres pourrait également jouer un rôle clé dans le jeu de passes grâce à son penchant pour la création de discordances dans l’espace. .

Cowboys LB Jabril Cox (LSU) – quatrième tour, n ° 115

Deux jours après avoir utilisé leur premier choix sur un disjoncteur de descente électrique dans le secondeur de Penn State Micah Parsons, les Cowboys ont pris un virage différent pour commencer samedi. Cox fera sa marque dans la couverture, que ce soit en drapant des extrémités serrées ou en manipulant des dos de course dans l’espace. Son jeu n’est peut-être pas tape-à-l’œil, mais ses compétences devraient lui donner de la résistance.

Eagles RB Kenneth Gainwell (Memphis) – cinquième tour, n ° 150

Après avoir capté 51 passes pour 610 verges en 2019 avant de se retirer de la saison dernière, Gainwell se projette comme un arrière qui peut être une figure de premier plan dans le jeu de passes, opérant confortablement hors du champ arrière et se séparant largement. Ce type de soupape de sécurité pourrait être vital pour le quart-arrière de deuxième année Jalen Hurts, qui pourrait encore avoir peu d’options fiables dans le corps de réception, même après l’ajout du premier tour DeVonta Smith.

Broncos S Jamar Johnson (Indiana) – cinquième tour, n ° 164

Un partant d’un an qui a fait le saut dans la NFL après une campagne junior en petits groupes, Johnson n’avait pas beaucoup de travail sur lequel se rabattre. Sa portée de couverture et son talent pour suivre les balles pour jouer dans les airs, cependant, sont des traits très prometteurs qui méritent d’être développés.

Chiefs G Trey Smith (Tennessee) – sixième tour, n ° 226

Un joueur sélectionné avec une sélection compensatoire au sixième tour est généralement un long coup pour faire une liste de la NFL, et les antécédents médicaux de Smith – il a été diagnostiqué avec des caillots sanguins dans ses poumons en 2018 – compliquent encore les choses. Mais le bloqueur mauling de 6 à 6 et 321 livres a juré après le repêchage qu’il était « complètement en bonne santé », et il a autrement le profil d’un joueur qui aurait été sélectionné au milieu de la deuxième journée.

Suivez Michael Middlehurst-Schwartz sur Twitter @MikeMSchwartz.