Un groupe de chocolatiers du Pays basque espagnol crée une version de «Guernica», le chef-d’œuvre de Pablo Picasso représentant le bombardement d’une petite ville basque en 1937, pour mettre en valeur leurs compétences et célébrer leur patrimoine culturel. Guernica, l’une des peintures les plus célèbres au monde , a été la réponse de Picasso au bombardement, effectué par des avions de guerre de l’Allemagne nazie et de l’Italie fasciste pour aider les forces du général fasciste Francisco Franco pendant la guerre civile espagnole. dépeint une scène déchirante en noir et blanc pleine de figures humaines et animales tourmentées.Pour de nombreux basques, le souvenir du bombardement et la réponse artistique viscérale de Picasso font partie de leur identité culturelle.

Pour marquer le 85e anniversaire du bombardement, un groupe d’environ 40 chocolatiers d’une association locale appelée Euskal Gozogileak a collaboré pour produire une interprétation de Guernica à base de chocolat de différentes couleurs.

«Il y a cette partie de la souffrance, cette partie de la paix. Il y a un message d’espoir « , a déclaré Lorena Gomez, la présidente du groupe. » Pour nous, c’est aussi très emblématique de notre patrie. «

Le projet est un défi technique en raison de la grande taille du tableau, qui mesure près de 3,5 mètres de haut et 8 mètres de large. Les chocolatiers, qui travaillaient dans une cuisine industrielle de la petite ville de Lezo, l’ont abordé en fabriquant 14 plaques de chocolat séparées.

«Nous avons dû faire correspondre différents modèles, couleurs et images et nous avions du pain sur la planche», a déclaré Ismael Sayalero, l’un des chocolatiers impliqués. «

Le résultat final sera présenté à plusieurs endroits, y compris dans la ville de Guernica.

En plus de participer à un événement important du calendrier culturel, les chocolatiers ont voulu attirer l’attention sur le haut niveau de savoir-faire que leur métier exige.

« La confiserie a toujours été la soeur pauvre de la haute cuisine », a déclaré Gomez. « Ce que nous voulons, c’est apporter au secteur la reconnaissance qu’il mérite, comme la gastronomie. »

