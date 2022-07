Les patineurs de l’Okanagan se dirigent vers le camp de sélection d’Équipe Canada

Certaines fusées locales font partie des 142 femmes invitées au camp de sélection du programme féminin d’Équipe Canada.

Jade Iginla et Brooke Disher de Lake Country, qui viennent de mener Équipe Canada à une médaille d’or aux Championnats du monde féminins U18 au Wisconsin le mois dernier, ont été invitées au camp.

Iginla, qui a failli rater le tournoi en raison d’une blessure, a récolté une aide lors de la victoire pour la médaille d’or et a terminé les championnats du monde U18 avec un but et deux passes. Disher a dirigé l’équipe vers la médaille d’or, bien qu’il ait terminé le tournoi sans but.

Sarah Paul de Kelowna et Anne Cherkowski de Vernon figurent également sur la liste de présentation.

Paul joue actuellement pour l’Université de Princeton et a joué pour l’académie de rink hockey U18 à Kelowna, où Iginla et Disher ont également patiné. Cherkowski a récolté 16 points (cinq buts, 11 passes) en 48 matchs au cours des deux dernières saisons entre l’Université du Minnesota et l’Université Clarkson.

Steve O’Rourke de Summerland est l’un des nombreux entraîneurs du camp. Il est actuellement directeur du développement des joueurs des Cougars de Prince George (WHL).

Au cours de la vitrine qui se déroulera du 3 au 14 août, les 142 athlètes se disputeront des places dans l’équipe nationale, l’équipe nationale de développement et l’équipe nationale U18 pour la saison 2022-23 et le début d’un nouveau cycle olympique.

La vitrine a lieu au Centre Markin MacPhail du Parc olympique Canada de WinSport à Calgary, en Alberta.

L’événement de 11 jours comprendra des entraînements sur glace, y compris des matchs interéquipes ainsi que des séances hors glace. L’équipe finlandaise des moins de 18 ans se joindra au camp pendant quelques jours pour jouer des matchs contre les Canadiennes des moins de 18 ans.

Après ce camp de sélection, le Canada prendra part à la série transfrontalière avec les États-Unis pour la première fois depuis 2019.

Une équipe sera sélectionnée pour le Championnat du monde féminin qui aura lieu à Herning et Frederikshavn, au Danemark, du 24 août au 4 septembre.

