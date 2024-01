Les patineurs artistiques américains réclament leur propre cérémonie de médailles aux Jeux olympiques de Paris après la disqualification de la Russe Kamila Valieva

Des sports





Les patineurs artistiques américains doivent encore remporter des médailles d’or après le scandale de dopage russe aux Jeux de Pékin en 2022. Ils souhaitent recevoir leurs récompenses lors d’une cérémonie spéciale lors des prochains Jeux olympiques d’été de Paris.

Les danseurs sur glace américains Madison Chock et Evan Bates ont vanté cette notion – Chock l’appelant « notre scénario de rêve » – en s’exprimant mardi pour la première fois depuis la décision explosive d’un panel sportif international qui leur a récemment accordé, ainsi qu’au reste de l’équipe américaine de patinage artistique, l’or. médailles dans l’épreuve par équipe.

La médaille américaine attendue depuis longtemps est survenue après que la membre de l’équipe russe Kamila Valieva ait été disqualifiée rétroactivement pour dopage aux derniers Jeux olympiques d’hiver, faisant ainsi passer l’équipe américaine de l’argent.

Valieva a été testée positive à un médicament pour le cœur interdit six semaines avant de prendre la glace à Pékin, mais les résultats de ces tests n’ont été révélés que quelques heures après que la jeune femme de 15 ans ait participé aux Jeux d’hiver.

Le Comité international olympique a alors décidé de ne pas organiser de cérémonie de remise des médailles dans l’épreuve par équipe jusqu’à ce qu’une enquête soit menée, dont les conclusions ont finalement été rendues publiques lundi.

Les champions de danse sur glace Evan Bates et Madison Chock souhaitent recevoir leurs médailles d’or tant attendues aux Jeux olympiques de Pékin lors des prochains Jeux d’été de Paris. AFP via Getty Images

L’équipe américaine de patinage – qui a été privée de son moment olympique sur la plus haute marche du podium en 2022 – a déclaré qu’elle espérait désormais retrouver une partie de cette magie lors des Jeux d’été de 2024 si le Comité international olympique le permet.

“Quand tout cela s’est produit au départ, la première chose qui est venue à l’esprit de tout le monde était que nous aimerions avoir une véritable cérémonie de médaille olympique, et donc pour nous, ce serait une cérémonie de médaille aux Jeux de Paris cet été”, a déclaré Chock, faisant référence à à la décision du panel lors d’une téléconférence de 30 minutes organisée par le Comité olympique et paralympique américain.

“Pouvoir monter sur le podium lors d’une épreuve olympique et être là avec nos familles, et simplement célébrer et être entourée par l’esprit olympique et le mouvement olympique, serait le scénario de notre rêve”, a-t-elle ajouté.

Sarah Hirshland, PDG de l’USOPC, a déclaré lors de l’appel avec les journalistes que l’heure, le lieu et la logistique de la cérémonie de remise des médailles n’avaient pas encore été fixés.

La patineuse russe Kamila Valieva a été disqualifiée rétroactivement pour dopage lors des Jeux d’hiver de 2022. PA

Les autres patineurs américains qui devraient recevoir une médaille d’or par équipe sont Karen Chen, Nathan Chen, Zachary Donohue, Brandon Frazier, Madison Hubbell, Alexa Knierim et Vincent Zhou.

Conformément à la décision sans précédent rendue lundi par l’Union internationale de patinage, le Japon est passé du bronze à l’argent.

Mais l’ISU a déclaré que les patineurs de l’équipe russe remporteront quand même la médaille de bronze, ayant devancé d’un point le Canada même après avoir été privés des points que Valieva a gagnés avec ses programmes sur glace courte et libre.

Des responsables canadiens furieux ont déclaré qu’ils pourraient faire appel de la décision.

Chock et Bates sont les deux seuls patineurs de l’équipe américaine 2022 encore en compétition. AFP via Getty Images

La Russie est presque certaine de faire également appel du verdict de la médaille d’or, mais Hirshland a insisté sur le fait qu’une telle décision n’aurait aucune incidence sur le calendrier de la cérémonie de remise des médailles aux neuf athlètes américains.

“Il n’y a aucun scénario à ce stade dans lequel l’équipe américaine ne remporterait pas la médaille d’or”, a-t-elle déclaré. “Il n’y a aucune raison de retarder.”

Quant à l’endroit où se trouvent les médailles d’or qui étaient censées être décernées à Pékin, Hirshland a déclaré qu’elle n’était pas « sûre à 100 % » de l’endroit où se trouvent actuellement les précieux équipements sportifs – mais elle avait une bonne idée.

“Je suppose que ces médailles se trouvent probablement dans un endroit très sûr à Lausanne, en Suisse, en attente d’être décernées”, a-t-elle déclaré, faisant référence au siège du CIO.

Les danseurs sur glace Madison Hubbell et Zachary Donohue, qui ont pris leur retraite depuis les derniers Jeux olympiques d’hiver, seront parmi les patineurs américains à recevoir des médailles d’or pour l’épreuve par équipe de 2022. Getty Images

Chock et son partenaire et fiancé de longue date, Bates, qui viennent de remporter leur cinquième titre national, qu’ils ont décroché ce week-end dans l’Ohio, ont salué la décision du tribunal en préparation depuis près de deux ans.

“C’est juste un sentiment dont j’ai toujours rêvé et je n’arrive presque pas à croire qu’il soit là”, a déclaré Chock. “Cela a été une très bonne nouvelle pour nous.”

L’athlète d’élite a admis que la controverse qui a secoué le patinage artistique olympique à Pékin, suivie de plus de 700 jours d’attente pour le résultat, avait gâché son expérience.

“Nous n’avions jamais prévu qu’il faudrait deux ans pour recevoir les résultats ou pour recevoir notre médaille”, a déclaré Chock. “Il y avait un petit sentiment sous-jacent, peut-être un peu de tristesse et de déception de ne pas avoir eu ce moment olympique.”

Mais maintenant, elle dit que « c’est presque comme si un poids avait été soulevé. … C’est presque comme si nous célébrions à nouveau notre expérience olympique.

Bates a déclaré que les patineurs n’avaient aucune idée de la procédure du tribunal et étaient dans l’ignorance de l’issue de l’affaire jusqu’au tout dernier moment.

Vincent Zhou faisait partie de l’équipe américaine qui a concouru à Pékin en 2022 et s’est vu refuser l’or en patinage. Getty Images

“Ça a été une expérience assez surréaliste”, a déclaré le champion de danse sur glace. “Quand nous nous sommes couchés dimanche soir, nous nous préparions à l’annonce que ce serait de l’argent, et nous nous sommes réveillés avec l’incroyable nouvelle que ce serait de l’or.”

Parmi les neuf athlètes qui faisaient partie de l’équipe américaine à Pékin, Chock, 31 ans, et Bates, 34 ans, sont les seuls patineurs encore en compétition aujourd’hui. Les sept autres ont depuis pris leur retraite du sport.

Bates a déclaré qu’il préférait se concentrer sur les aspects positifs de la décision, à savoir que le verdict est une justification pour les athlètes « propres » qui concourent sans utiliser de médicaments dopants interdits.

« C’est, je pense, une affaire historique, c’est une chose monumentale. Il s’agit d’un événement sans précédent au cours duquel une vingtaine d’athlètes intègres ont quitté les Jeux olympiques sans médaille qu’ils avaient remportée sans faute. Et hier, je pense, c’est en grande partie la découverte de [the panel] a apporté une certaine justice au mouvement du sport propre », a-t-il déclaré.

Valieva a été testée positive pour un médicament pour le cœur interdit quelques semaines avant les Jeux olympiques, mais ses résultats n’ont été révélés que quelques heures après avoir foulé la glace aux Jeux. PA

“J’espère que les athlètes propres du monde entier trouveront un peu de joie et un peu de réconfort en sachant que le sport propre est important et que la lutte contre le dopage est en cours”, a ajouté Bates.

Même si la Russie conserve la médaille de bronze devant le Canada, Valieva ne recevra aucune médaille à cause de cette décision.

La décision a également interdit le Russe aujourd’hui âgé de 18 ans pour quatre ans à compter du 25 décembre 2021 – date du test positif. La décision annule les résultats de Valieva après cette date ; il se terminera environ deux mois avant les prochains Jeux d’hiver en Italie en 2026.

La Russie a immédiatement fustigé le verdict, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, le qualifiant de « politisé ».

