Les patients sous amphétamines à forte dose courent un risque de psychose et de manie multiplié par cinq

Dr Lauren Moran Crédits : Harvard Catalyst

Les patients prenant de fortes doses d’amphétamines courent un risque cinq fois plus élevé de développer une psychose ou une manie, révèle une nouvelle étude.1 Le risque était le plus élevé chez les personnes prenant ≥ 30 mg de dextroamphétamine, ce qui équivaut à 40 mg d’Adderall.

« Les médicaments stimulants n’ont pas de limite de dose supérieure sur leurs étiquettes, et nos résultats montrent qu’il est clair que la dose est un facteur de risque de psychose et devrait être une considération principale lors de la prescription de stimulants », a déclaré l’investigatrice principale Lauren Moran, MD, chercheuse en pharmacoépidémiologie à l’hôpital McLean, dans un communiqué de presse.2

En tant que psychiatre hospitalisé à l’hôpital McLean, Moran a régulièrement observé des patients qui ont connu leurs premiers épisodes de psychose alors qu’on leur prescrivait de fortes doses de stimulants. Des études antérieures ont établi un lien entre les stimulants et le risque de psychose et de manie, mais il manquait d’informations sur l’impact éventuel du dosage sur le risque.

Moran et ses collègues ont cherché à examiner l’impact des niveaux de dose d’amphétamines sur ordonnance sur le risque de psychose ou de manie.1 L’équipe a mené une étude cas-témoins utilisant des dossiers médicaux électroniques pour comparer les probabilités d’incident psychotique ou maniaque avec l’exposition au cours du mois précédent aux amphétamines sur ordonnance.

L’échantillon comprenait des patients âgés de 16 à 35 ans qui ont été hospitalisés à l’hôpital McLean pour une psychose incidente ou une manie entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2019. Les patients témoins ont eu une hospitalisation psychiatrique initiale pour d’autres raisons, telles que la dépression ou l’anxiété. L’étude comptait 1374 sujets cas et 2748 sujets cas.

Les sujets étudiés étaient plus susceptibles d’être des hommes (P PP = 0,004), bénéficient d’une assurance maladie publique (P PP = 0,002) et déclarez votre consommation d’hallucinogènes au cours du mois précédent (P PP = 0,04) et l’abus de sédatifs-hypnotiques (P = .005). En fin de compte, les sujets étudiés présentaient des taux de TDAH plus élevés (P

Dans l’étude, les chercheurs ont converti les doses d’amphétamine en équivalents dextroamphétamine et les ont divisées en terciles. Une analyse secondaire a évalué les risques de psychose ou de manie liés à l’utilisation de méthylphénidate.

Les patients sous amphétamine au cours du mois précédent présentaient un risque accru de psychose et de manie, par rapport aux témoins (rapport de cotes ajusté). [aOR]2,68 ; intervalle de confiance à 95 % [CI]1,90 – 3,77), avec un risque de près de 63 %. L’équipe a observé une relation dose-réponse, avec des doses élevées d’amphétamines (> 30 mg d’équivalents de dextroamphétamine) liées à une augmentation de 5,28 fois du risque de psychose ou de manie. Les patients sous amphétamine à forte dose présentaient un risque de psychose ou de manie de 81 %.

L’équipe a observé une modification significative de l’effet en fonction de l’âge (P = 0,03). Les patients ≤ 22 ans sous amphétamine avaient un risque plus faible de psychose ou de manie (aOR, 2,26 ; IC à 95 %, 1,44 – 3,55) par rapport à ceux > 22 ans (aOR, 4,10 ; IC à 95 %, 2,67 – 6,32). L’équipe a expliqué que cela pourrait être dû au fait que le groupe plus âgé avait une dose moyenne d’amphétamine plus élevée.

Les chercheurs n’ont trouvé aucune modification significative de l’effet selon le sexe (femmes : aOR, 2,85 ; IC à 95 %, 1,73 – 4,69 ; hommes : aOR, 3,13 ; IC à 95 %, 2,09 – 4,70), la consommation de cannabis, les antécédents familiaux de psychose ou de manie, ou toute autre covariable.

L’analyse secondaire a révélé que la consommation de méthylphénidate au cours du mois précédent n’était pas liée à une augmentation des risques de psychose ou de manie par rapport aux témoins (aOR, 0,91 ; IC à 95 %, 0,51 – 1,55). Cela concorde avec les résultats d’une étude précédente publiée en 2019 sous la direction de Moran. Une analyse qui n’incluait que les patients ayant consommé des stimulants au cours du mois précédent, et ajustée en fonction de la dose et des covariables, a montré que la consommation d’amphétamines était liée à une augmentation des risques de psychose ou de manie par rapport à la consommation de méthylphénidate (aOR, 2,85 ; IC à 95 %, 1,53 – 5,32).

Bien que cette étude ne prouve pas la causalité, les chercheurs ont observé un mécanisme biologique plausible dans les changements neurobiologiques : une libération de niveaux plus élevés de dopamine par les amphétamines. Les changements dopaminergiques imitent les changements observés chez les patients atteints de psychose.

Les enquêteurs ont écrit que l’étude était limitée par des incohérences dans la manière dont les dossiers médicaux électroniques sont stockés et par le manque de généralisabilité de l’échantillon en raison du fait que tous les participants ont été admis dans le même hôpital psychiatrique qui accueille de nombreux patients atteints de psychose.

Malgré ces résultats, Moran a déclaré que ceux-ci ne devraient pas « créer d’alarme » mais devraient inciter à la prudence lors de la prescription d’amphétamines, en particulier pour les patients présentant des facteurs de risque de psychose et de manie.

« Il existe peu de preuves que les amphétamines sur ordonnance sont plus efficaces à fortes doses », a déclaré Moran. « Les médecins devraient envisager d’autres médicaments que notre étude a jugés moins risqués, en particulier si un patient présente un risque élevé de psychose ou de manie. »

