Les patients se sont tournés vers la télésanté pendant la pandémie. Les médecins de la Colombie-Britannique disent que ce n’est pas une solution à long terme

En mai 2021, Debra Barlee et son mari, Ron, ont décidé de vendre leur maison à Maple Ridge, en Colombie-Britannique, à environ une heure de route à l’est de Vancouver et de déménager dans la ville rurale de Creston, près de la frontière canado-américaine, dans le sud-est de la province.

Ils ont tout laissé derrière eux : leurs amis, leur famille, leur travail.

Tout, c’est-à-dire, sauf leur médecin de famille, qui réside toujours à Maple Ridge, à huit heures de route.

Depuis son déménagement, la retraitée de 66 ans, qui souffre de polyarthrite rhumatoïde, a déclaré qu’elle n’avait pas fait le long trajet de retour pour un rendez-vous en personne, s’appuyant plutôt sur des appels téléphoniques avec son médecin, des visites à l’hôpital de Creston Valley et Salle d’urgence du Centre de santé et cliniques spécialisées.

“C’est un inconvénient”, a-t-elle déclaré. “Un trajet de huit heures est un gros facteur de dissuasion pour aller voir votre médecin.”

Debra Barlee et son mari, Ron, ont décidé de garder leur médecin de famille à Maple Ridge, malgré leur déménagement à Creston BC, au printemps 2021. (Radio-Canada)

Mais Barlee a également essayé en vain de trouver un médecin généraliste à Creston alors que la ville – comme beaucoup d’autres en Colombie-Britannique – se débat avec les exigences d’un système de soins de santé à bout de souffle.

Alors qu’environ un million de Britanno-Colombiens ont du mal à trouver un médecin de famille, les fournisseurs de soins de santé affirment fournir davantage de soins de santé à distance aux patients, en grande partie grâce aux progrès de la télésanté suscités par la pandémie de COVID-19.

Les services de télésanté permettent aux patients de recevoir des soins médicaux à distance, en utilisant des appels téléphoniques, des SMS, des e-mails, des vidéos en ligne et d’autres outils numériques. Les patients n’ont pas besoin d’avoir une relation préexistante avec le praticien pour accéder aux services ou prendre rendez-vous.

Les données d’Inforoute Santé du Canada montrent que le taux d’utilisation des soins virtuels au Canada est passé de 10 % en 2019 à 60 % dans toutes les catégories de fournisseurs en avril 2020. En 2021, la même analyse a révélé que le nombre avait légèrement diminué, avec 40 % de toutes les visites virtuelles.

L’Institut canadien d’information sur la santé, quant à lui, a constaté que le pourcentage de médecins de la Colombie-Britannique qui fournissaient des services de soins virtuels avait augmenté de près de 20 % entre février et septembre 2020.

Mais alors que les progrès technologiques ont aidé les provinces à accélérer les soins virtuels pendant la COVID, les médecins affirment que les rendez-vous de télésanté ne sont pas une solution permanente à la pénurie de médecins en Colombie-Britannique et peuvent avoir de profondes répercussions sur la santé des patients au fil du temps, comme une augmentation des taux de morbidité et de mortalité pour ceux qui ne peuvent pas trouver un médecin de famille dédié.

“Les médecins de famille ont la capacité d’établir une relation durable à long terme, afin qu’ils apprennent à vous connaître et à comprendre comment votre corps fonctionne”, a déclaré le président de Doctors of BC, Ramneek Dosanjh. “Les patients ont la possibilité de parler avec leur médecin de famille de tout ce qui les concerne, surtout s’ils ont cette relation de confiance à long terme.”

« Les soins virtuels peuvent être un moyen mutuellement avantageux pour les médecins de famille de voir des patients », a-t-elle ajouté. “Mais il doit être clair que les soins virtuels sont un complément aux soins en personne, et non un remplacement.”

Il n’y a pas de règles régissant la proximité d’un patient avec son médecin. Le College of Physicians and Surgeons of BC déclare qu’il est approprié pour un inscrit au collège de mettre fin à sa relation avec un patient si, entre autres exemples, un « patient déménage dans une autre communauté, ce qui rend impossibles les évaluations en personne requises ».

Cette même norme de pratique indique toutefois que les médecins doivent soigneusement envisager de mettre fin à une relation avec un patient et « faire d’abord tous les efforts raisonnables pour régler la situation ».

Peser les pires scénarios

Comme Barlee, Rick Merrell, 71 ans, a gardé son médecin de famille à White Rock – une municipalité au sud de Vancouver, près de la frontière canado-américaine, où il a passé la majeure partie de sa vie d’adulte – après être retourné dans sa ville natale de Creston pour vivre ses dernières années.

“Si c’était grave alors, je devrais certainement y aller [to White Rock]”, a déclaré Merrell, qui est également actuellement à la recherche d’un nouveau médecin de famille.

“J’essaie de faire d’une pierre deux coups avec d’autres rendez-vous, mais je jongle avec certains de mes besoins médicaux pour tenir compte du prix de l’essence.”

Le président de Doctors of BC, Ramneek Dosanjh, estime que la télésanté convient à certaines occasions, mais il existe des situations où un patient a intérêt à voir son médecin en personne. (Radio-Canada)

Le Dr Carllin Man du Lower Mainland, quant à lui, a déclaré que le coût des déplacements n’est qu’une partie de l’équation lorsqu’il s’agit du pire scénario d’un patient.

« Quand ils sont malades, même s’ils peuvent venir me voir, est-ce une bonne idée ? il a dit.

Man, qui offre à la fois des soins de télésanté et des soins en personne à la Welcome Medical Clinic de Burnaby, estime que 15 à 20 de ses quelque 800 patients vivent à l’extérieur du Lower Mainland, dans des endroits comme Courtenay, sur l’île de Vancouver, et Hope, à environ deux heures conduire à l’est de Vancouver.

Il a dit que les coûts associés à la médecine familiale sont à blâmer pour le manque de médecins généralistes en Colombie-Britannique.

« Si je voulais faire uniquement de la médecine familiale, il serait difficile de gagner sa vie et de payer les factures », a déclaré Man, qui travaille également dans une maison de soins infirmiers et effectue occasionnellement du travail de suppléance en Alberta.

“[B.C.’s] le système de paiement à l’acte est basé sur les visites plutôt que sur le temps, vous devez donc passer plus de temps, ce qui signifie que nous devons soit nous précipiter [a patient’s] problèmes… ou les voir plus longtemps et essentiellement accepter une réduction de salaire. »

Un coût pour le système de santé

Bien que l’économie de la médecine familiale soit difficile pour les fournisseurs de soins de santé, les pénuries de médecins ont tendance à coûter plus cher à l’ensemble du système de santé, explique le Dr John Pawlovich, professeur clinicien au département de médecine familiale de l’Université de la Colombie-Britannique.

“C’est très cher. Chaque fois qu’un patient franchit la porte d’une salle d’urgence, le coût est immense par rapport aux soins prodigués dans le cabinet d’un médecin de famille”, a-t-il déclaré.

John Pawlovich, professeur clinique au département de médecine familiale de l’UBC, note que les pénuries de médecins ont tendance à coûter plus d’argent à l’ensemble du système de santé, tout en entraînant potentiellement de pires résultats pour les patients. (Radio-Canada)

Pawlovich dit que les patients avec un médecin de famille obtiennent non seulement de meilleurs résultats en matière de santé, mais que les fournisseurs de soins de santé peuvent également bénéficier de la prestation de soins de longue durée.

“C’est sans doute beaucoup plus gratifiant de suivre les gens au fil du temps et de partager le parcours de vie d’un patient.”