Les patients plus jeunes obtiennent plus d’articulations remplacées

Ayant perdu l’approvisionnement en sang de la tête de son fémur à la suite de l’accident, les médecins de Banus de Veer lui ont dit de tenir le plus longtemps possible pour un remplacement de la hanche. C’est exactement ce qu’elle a fait jusqu’à ce que Banus de Veer commence à marcher en boitant, tenant son fémur, souffrant à chaque pas. Cela a eu un impact sur sa qualité de vie au quotidien, alors à l’âge de 32 ans, Banus de Veer a commencé à chercher des chirurgiens.

“Deux heures après l’intervention, je marchais sans douleur”, dit-elle. “J’ai fait deux séances de physiothérapie à l’hôpital, puis j’étais à la maison le lendemain.”

Banus de Veer représente une tendance : le remplacement articulaire est une option de plus en plus viable pour une population plus jeune. Selon une étude publiée en 2018 lors de la réunion annuelle de l’American Academy of Orthopaedic Surgeons (AAOS), l’âge moyen de l’arthroplastie totale de la hanche primaire est passé de 66,3 ans à 64,9 ans, et de 68 ans à 65,9 ans pour l’arthroplastie du genou. Une autre étudier l’examen des taux de sortie des arthroplasties totales a révélé que le taux montait en flèche chez les patients plus jeunes (définis comme âgés de 45 à 64 ans).

De nombreux facteurs jouent dans cette tendance. D’une part, les pièces de rechange elles-mêmes se sont considérablement améliorées, permettant une durée de vie beaucoup plus longue. Une autre raison est que les gens sont plus actifs dans les sports organisés à un plus jeune âge et continuent à pratiquer des sports ou d’autres formes d’exercice plus tard dans la vie. Les quinquagénaires d’aujourd’hui ont tendance à être une version plus active de leurs parents. L’usure des articulations au fil des ans se multiplie, les éloignant éventuellement des activités qu’ils apprécient.