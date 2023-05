Les patients paient 550 £ de l’heure pour voir des médecins généralistes privés au milieu des frustrations du NHS

Les patients paient jusqu’à 550 £ de l’heure pour voir un médecin généraliste privé au milieu de la frustration face aux retards auxquels beaucoup sont confrontés pour obtenir un rendez-vous avec un médecin de famille du NHS.

Un nombre croissant de services de médecins généralistes payants s’ouvrent à travers la Grande-Bretagne, dernier signe de la façon dont l’incapacité du NHS à offrir des soins rapides crée une augmentation du nombre de personnes recourant aux soins de santé privés.

Les cliniques séduisent les clients en proposant des consultations à court préavis qui impliquent de voir un médecin en face à face ou à distance – et elles peuvent durer beaucoup plus longtemps que l’équivalent standard du NHS de 10 minutes.

« Les services de médecins généralistes privés sont l’un des grands domaines de croissance d’un secteur de la santé privé en plein essor », a déclaré David Hare, directeur général de l’Independent Healthcare Providers Network, un organisme commercial.

Le London General Practice sur Harley Street dans le centre de Londres avait les frais les plus élevés parmi les 25 fournisseurs de médecins généralistes non NHS que le Guardian a examinés.

Il facture 275 £ pour une demi-heure avec un médecin de famille, 412 £ pour 45 minutes et 550 £ pour une consultation d’une heure. Mais il monte à 348 £ pour un créneau de 30 minutes s’il est en dehors des heures d’ouverture ou un jour férié. Un médecin généraliste de la clinique effectuera également une visite à domicile pour 500 £, 550 £ ou 575 £, selon l’heure de la journée concernée.

Plus loin dans la rue synonyme de médecine privée, un autre cabinet facture 220 £ pour un rendez-vous d’une demi-heure et 400 £ pour l’heure complète.

Le nombre de patients accédant à un médecin généraliste privé est faible par rapport au 1 million par jour En Angleterre qui consultent un médecin de famille du NHS. Mais il croît rapidement alors que le NHS est aux prises avec une pénurie croissante de médecins généralistes à temps plein à un moment où la demande de soins augmente et certains médecins généralistes prennent leur retraite en raison de l’épuisement professionnel.

Par exemple, la compagnie d’assurance médicale Axa a constaté «une forte augmentation de la demande» pour GP at Hand, son service de médecin de famille uniquement virtuel. Le nombre de rendez-vous fournis par GP at Hand a triplé, passant de 17 000 un mois avant la pandémie de Covid à environ 50 000 maintenant, a-t-il déclaré.

De même, le nombre de rendez-vous fournis par les médecins généralistes travaillant pour Spire Healthcare, le grand groupe hospitalier privé, est passé de 23 000 en 2021 à 32 900 l’an dernier, soit une augmentation de 43 %.

« Les gens apprécient la flexibilité qu’offrent les services privés de médecins généralistes, y compris la possibilité de réserver des rendez-vous plus longs à court terme, de choisir le lieu et le format, ou ils souhaitent voir le même médecin généraliste à chaque rendez-vous », a déclaré le Dr Cathy Cale, le groupe médical du cabinet. directeur.

« Nous pensons que cette demande accrue de services de médecins généralistes privés est là pour durer, car les gens accordent la priorité à leur santé et veulent un service qui répond à leurs besoins et soutient un style de vie souvent occupé. »

L’acquisition par Spire en décembre dernier du groupe de médecins généralistes non NHS en a fait l’un des plus grands opérateurs de ce marché et a augmenté le nombre de médecins généralistes qu’il emploie à 128, contre 80 en 2020. Il a dépensé 12 millions de livres sterling pour l’accord parce que d’une augmentation « significative » du nombre de patients souhaitant voir un médecin généraliste en face à face.

Hare a déclaré que le boom des soins médicaux payants « ne devrait pas surprendre. Les problèmes au sein des soins primaires du NHS sont bien connus – il y a une pénurie de 4 000 médecins généralistes du NHS et des difficultés d’accès aux rendez-vous. Ces défis prendront du temps à être résolus, et la situation pourrait même s’aggraver, nous nous attendons donc à voir une demande continue de médecins généralistes privés, et le marché pourrait croître de manière significative.

La volonté des médecins généralistes privés d’attirer des clients payants est facilitée par le fait qu’ils peuvent orienter un patient vers le NHS pour tout soin de suivi dont il pourrait avoir besoin, comme un scanner ou voir un spécialiste hospitalier.

Allan Johnson, directeur général du London General Practice, a déclaré que la qualité de son service justifiait ses prix élevés.

« Nous sommes fiers du service personnalisé et des soins de haute qualité que nous fournissons, qui vont au-delà de ce que proposent les autres prestataires, notamment : l’accès à des rendez-vous de 30 minutes le jour même ; un assistant médical personnel, disponible pour tous les patients, qui peut organiser l’accès à des diagnostics ultérieurs ou des rendez-vous de consultation souvent pour la même journée ; [and] un service de visite 24h/24 et 7j/7.

Il a ajouté : « Naturellement, la capacité d’offrir ce niveau de soins et de services s’accompagne de coûts plus élevés.

David Rowland, directeur du Centre pour la santé et l’intérêt public groupe de réflexiona déclaré que le NHS risquait d’être réduit à un « système de santé à deux niveaux », ceux qui en ont les moyens devenant de plus en plus privés.

«En outre, la croissance des cabinets privés de médecins généralistes pose un défi supplémentaire au NHS car ils sont susceptibles d’être dotés de médecins généralistes épuisés de travailler au sein du NHS ou de médecins nouvellement qualifiés qui sont dissuadés de travailler pour le NHS parce que il a été si mal financé par le gouvernement au cours de la dernière décennie », a-t-il déclaré.

« Cela a le potentiel de créer une spirale descendante dans laquelle le NHS perd des médecins généralistes, ce qui aggrave les soins primaires, ce qui oblige davantage de médecins généralistes à se retirer et davantage de patients de la classe moyenne à se tourner vers des options privées. »

Le professeur Martin Marshall, l’ancien président du Royal College of GPs, a exprimé sa crainte l’année dernière que les services du médecin généraliste du NHS pourraient au fil du temps suivre la même voie que la dentisterie du NHS, le mécontentement à l’égard des soins proposés incitant les patients les plus aisés à aller privé .

La satisfaction des patients à l’égard du NHS a chuté à son plus bas niveau jamais atteint au milieu du mécontentement face aux temps d’attente pour les soins médicaux et hospitaliers.

Le professeur Kamila Hawthorne, l’actuelle présidente du RCGP, a déclaré qu’elle ne « se sentait pas particulièrement menacée » par l’expansion des services privés de médecins généralistes. Pour certaines personnes « cela peut être un complément utile », car la clinique est facile d’accès sur le chemin du travail ou ouverte le week-end.

« La grande majorité des gens n’iraient probablement pas voir un médecin généraliste en privé. Ils iraient toujours chez leur propre médecin de famille plutôt que d’aller en privé. Mais bien sûr, il y a des gens qui peuvent se le permettre et qui le font », a-t-elle déclaré.