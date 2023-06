Les patients obèses se sentent comme des «citoyens de seconde classe» alors que la demande d’Ozempic monte en flèche | Nouvelles du monde

Les personnes aux prises avec l’obésité chronique sont confrontées à la stigmatisation alors qu’elles tentent d’obtenir le médicament tant vanté Ozempic au milieu des pénuries en Irlande et ailleurs, selon les médecins.

Le médicament, une injection hebdomadaire initialement conçue pour traiter le diabète de type 2, a été présenté par des célébrités et des influenceurs des médias sociaux comme un « médicament miracle » pour la perte de poids.

Ozempic et son médicament frère Wegovy sont des noms de marque pour l’ingrédient actif sémaglutide, qui imite une hormone libérée après avoir mangé et induit une sensation de satiété.

Les utilisateurs mangent moins de nourriture et perdent du poids. Mais l’augmentation de la demande, en partie causée par les mentions de célébrités et d’innombrables vidéos TikTok enthousiastes, a entraîné une restriction de l’offre.

« Malheureusement, la stigmatisation n’est pas nouvelle dans le domaine de l’obésité, la plupart de mes patients y sont habitués », déclare le Dr Conor Woods, endocrinologue consultant, qui a prescrit Ozempic à « des centaines » de patients obèses.

Il dit que les pharmacies doivent donner la priorité aux patients diabétiques pour accéder aux stocks limités d’Ozempic. « Je reçois des commentaires de patients obèses qui luttent pour accéder au médicament et se sentent un peu des citoyens de seconde classe dans la pharmacie essayant d’obtenir des raisons pour lesquelles ils ne peuvent pas obtenir le médicament. »

Sheila Swift ne connaît que trop bien ce sentiment. Le patient obèse de Tallaght à Dublin a perdu six pierres de poids depuis qu’il a commencé à prendre Ozempic en septembre 2022.

Mais à mesure que la renommée de la drogue augmentait, elle a trouvé de plus en plus difficile à obtenir. Sheila a dû se rendre en Irlande du Nord pour son dernier lot, qu’elle a trouvé à Newry. Il lui reste actuellement une dose de plus et ne sait pas où, le cas échéant, elle obtiendra sa prescription du mois prochain.

Image:

Sheila Swift ne sait pas comment obtenir la prescription du mois prochain





« Je ne sais pas si je vais l’avoir », a déclaré Sheila à Sky News. « Il me reste une semaine sur l’injection que j’ai et puis c’est tout. Je suis maintenant à la chasse, je conduis en Irlande comme quelqu’un qui cherche des drogues illégales pour essayer de trouver une pharmacie qui pourrait être sympathique, qui pourrait donner moi mon approvisionnement du mois prochain. »

Lors de sa recherche d’Ozempic le mois dernier, Sheila se trouvait dans sa quatrième pharmacie lorsque, dit-elle, elle a entendu le pharmacien dire à un collègue « nous n’en avons pas en stock, mais cela n’aurait pas d’importance, c’est uniquement pour les patients diabétiques ».

« Elle ne m’avait pas demandé si j’étais diabétique », dit Sheila. « Elle m’a juste regardé et a dit ‘non, tu es en surpoids, donc tu ne reçois pas ce médicament’. »

Le Dr Woods dit qu’Ozempic « a fonctionné pour la majorité de mes patients obèses », et Sheila dit que cela a changé la donne pour sa santé.

« Je me sens incroyable », nous dit-elle. « Je suis plus heureux en moi-même. Je suis physiquement capable de faire plus, je peux monter et descendre les escaliers plutôt que de faire un pas à la fois. Les maux que j’avais aux genoux ont disparu. Je me sens incroyable. »

Image:

Le Dr Conor Woods a prescrit Ozempic à des «centaines» de patients obèses





À certains égards, le médicament a été victime de ce succès. Il y a des centaines de millions de vues de vidéos publiées sous le hashtag #ozempic, et des célébrités comme le patron de Twitter, Elon Musk, ont attribué au médicament une perte de poids spectaculaire.

L’ancien Premier ministre Boris Johnson a décrit la prise d’Ozempic pour arrêter ses raids nocturnes sur le réfrigérateur « cheddar et chorizo ». « Donc, pendant des semaines, je me suis piqué le ventre, et pendant des semaines, ça a marché », écrit-il dans sa chronique du Daily Mail. « Sans effort, j’ai écarté les puddings et les deuxièmes portions. Je devais perdre quatre ou cinq livres par semaine – peut-être plus. »

M. Johnson a finalement cessé de prendre le médicament en raison d’effets secondaires (qui peuvent généralement inclure des nausées, de la diarrhée et des vomissements), mais cela n’a pas arrêté l’énorme augmentation de la demande d’Ozempic.

Son fabricant, la société danoise Novo Nordisk, dit qu’il s’attend à ce que les pénuries se poursuivent pour le reste de l’année. « Nous travaillons dur pour résoudre ces défis », a déclaré la société dans un communiqué, ajoutant qu’elle avait « considérablement augmenté sa capacité de production », ses usines fonctionnant 24h/24 et 7j/7.

Il a ajouté qu’Ozempic est « licencié par l’Agence européenne des médicaments pour le traitement du diabète de type 2. Novo Nordisk ne promeut ni n’incite à une utilisation hors indication de ses produits », ce qui fait référence à son utilisation comme médicament anti-obésité.

Les pharmaciens irlandais disent que les fournitures sont distribuées sur une base d’allocation mensuelle. « Les pharmaciens n’en ont aucune idée », déclare Kathy Maher, qui dirige une pharmacie à Duleek, Co Meath. « C’est presque comme le matin de Noël le premier du mois, quand je vois ce qui arrive dans les livraisons de mes grossistes. »

En savoir plus:

D’Ozempic à Wegovy, les injections de perte de poids prennent TikTok d’assaut

Un médicament de régime controversé envahit Internet malgré les avertissements sanitaires

Le jab de perte de poids Wegovy sera lancé dans les pharmacies britanniques

Kathy dit que la plupart du temps, elle recevra des appels téléphoniques de patients cherchant Ozempic jusqu’à 100 km. « Ils sont prêts à voyager. C’est vraiment difficile, vraiment bouleversant pour les gens s’ils ne peuvent pas obtenir le médicament dont ils ont besoin pour traiter leur maladie. »

Il peut souvent être exaspérant pour les patients diabétiques et obèses qui ont du mal à accéder au médicament de voir des influenceurs et des célébrités se vanter de ses avantages.

Sheila dit: « J’ai vu beaucoup de TikTokkers et d’utilisateurs d’Instagram dire qu’ils prenaient ce médicament. J’ai donc supposé qu’ils ne faisaient que raconter leur histoire de perte de poids, mais je n’avais jamais réalisé qu’il y avait autant de célébrités qui en prenaient.

« Quand vous regardez les célébrités, qui peuvent avoir des chefs à la maison qui cuisinent pour elles à la maison, qui ont des entraîneurs personnels, elles ont plus de temps, elles ont plus d’argent disponible… elles n’ont pas besoin de prendre une drogue comme celle-ci. Et ce n’est pas une drogue rapide, c’est très lent.

« Je ne sais pas pourquoi, si vous n’êtes pas extrêmement en surpoids, vous vous y mettriez. »