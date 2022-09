Eastern Health demande maintenant aux gens de rester à l’écart des salles d’urgence de St. John’s, sauf en cas d’absolue nécessité.

Alors que la pénurie de médecins oblige de nombreuses fermetures de salles d’urgence à Terre-Neuve-et-Labrador, Eastern Health affirme que cela a mis un stress supplémentaire sur les services d’urgence de la capitale.

Dans un communiqué, l’autorité sanitaire affirme que le Centre des sciences de la santé et l’hôpital St. Clare’s Mercy de St. John’s font face à “des pressions sans précédent entraînant de longs temps d’attente pour les patients”.

Pour apporter un soulagement indispensable au système, Eastern Health demande au public d’envisager des «options alternatives» avant de se rendre aux urgences, comme la visite d’un fournisseur de soins de santé primaires ou d’une clinique sans rendez-vous. De plus, les résidents sont encouragés à appeler le 811 NL HealthLine s’ils ne savent pas si la maladie justifie des services d’urgence ou s’ils vivent une crise de santé mentale.

Cependant, même cette alternative a ses problèmes.

Une étude publiée par la Newfoundland and Labrador Medical Association en juin a révélé que 125 000 personnes, soit environ le quart de la province, n’ont pas accès à un fournisseur de soins de santé primaires ou à un médecin de famille.

De plus, les cliniques sans rendez-vous n’ont pas été à l’abri des pénuries de personnel. Au même moment que la publication d’Eastern Health, la clinique sans rendez-vous communautaire de Mundy Pond à St. John’s a vu ses heures réduites « en raison des défis actuels en matière de ressources humaines ».

L’autorité sanitaire indique que toute personne confrontée à une urgence médicale nécessitant une ambulance doit continuer à appeler le 911 pour le moment.

Fermetures temporaires sans fin

La nouvelle est peu choquante pour de nombreux résidents de la province. La «fermeture temporaire» du Dr William H. Newhook Health Centre à Whitbourne s’est récemment prolongée dans sa 12e semaine, tandis qu’un total de 8 services d’urgence ont été fermés dans toute la province pendant la fin de semaine de la fête du Travail.

Hilda Whelan, maire de Whitbourne, s’est entretenue avec CBC News la semaine dernière de la crise des soins de santé dans sa communauté et dans d’autres, affirmant que même si elle espère que la situation s’améliorera avec le temps, il en reste beaucoup qui ont besoin d’aide maintenant.

“Tous ces gens qui ne reçoivent pas de soins pour ces problèmes, ils deviennent de plus en plus malades et ils vont prendre plus de temps et plus de médecins pour s’occuper d’eux.

“Tout le monde est très, très déçu”, a déclaré Whelan. “Les habitants lui ont demandé ce qu’ils devaient faire en cas d’urgence. Sa réponse est simple : “Tout ce que vous pouvez faire, c’est prier pour que cela n’arrive pas.”