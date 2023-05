Les patients noirs sont moins susceptibles de recevoir un traitement pour une surdose d’opioïdes

Environ 37% des Blancs, 30% des Hispaniques et 23% des Noirs se sont vu prescrire des benzodiazépines dans les six mois suivant un événement de santé lié aux opioïdes, selon les résultats.

« Et non seulement cela, même s’il y a un grand écart entre les Blancs et les Noirs, les taux globaux de personnes recevant de la buprénorphine ou de la naloxone étaient extrêmement faibles », a ajouté Barnett.

Les chercheurs ont exclu les différences régionales et l’accès des patients aux soins médicaux comme explications potentielles des inégalités en matière de santé qu’ils ont découvertes, a déclaré Barnett.

« Ce que nous avons trouvé ici, c’est que, comme on peut s’y attendre dans une population de personnes handicapées assez malades, les patients blancs, noirs et hispaniques voyaient tous des médecins assez fréquemment, y compris des visites d’urgence et des visites au bureau avec des prestataires de soins de santé mentale et de soins primaires », dit Barnet. « Pourtant, vous voyez toujours cette énorme disparité. »

Une explication potentielle pourrait être la nature décousue des soins de santé américains, a déclaré Barnett. Il a noté qu’une étude récente du système de santé VA a révélé beaucoup moins de disparité entre les Blancs et les Noirs dans le traitement de la dépendance aux opioïdes – de l’ordre de 42% contre 39%.

« Pour moi, cela suggère qu’il y a peut-être quelque chose dans la cohérence et les fournisseurs partagés utilisés par les anciens combattants qui pourraient être plus un égalisateur que le système de soins de santé très fragmenté et séparé avec lequel les Blancs et les Noirs s’engagent dans d’autres contextes », a déclaré Barnett.

La stigmatisation entourant la dépendance aux opioïdes pourrait également jouer un rôle, a déclaré Barnett.