Les patients noirs s’en tirent moins bien que les patients blancs après une angioplastie et des stents

Les chercheurs ont analysé les données de 29 000 hommes et femmes du Michigan âgés de plus de 65 ans. Ils ont constaté qu’au cours des 90 premiers jours suivant l’intervention, les patients noirs étaient 62 % plus susceptibles d’être réadmis dans un hôpital. Et sur environ quatre ans, les patients noirs étaient 45% plus susceptibles de mourir que les patients blancs.

Le traitement mini-invasif est systématiquement proposé aux adultes diagnostiqués avec un rétrécissement des artères coronaires. Les médecins utilisent un ballon pour étirer l’artère et insèrent souvent un court tube en treillis métallique (stent) pour maintenir l’artère ouverte.

“Nous avons trouvé des différences significatives dans les résultats après la sortie, tels que la réadmission et la mortalité à long terme”, a déclaré Sukul, cardiologue interventionnel à l’Université du Michigan.

Les chercheurs ont examiné comment les patients s’en sortaient après une angioplastie par ballonnet et un stent coronaire – “l’une des procédures cardiovasculaires les plus courantes pratiquées aux États-Unis”, a déclaré le co-auteur de l’étude, le Dr Devraj Sukul.

MERCREDI 30 novembre 2022 (HealthDay News) – Les adultes noirs qui subissent une procédure courante pour ouvrir les artères obstruées sont réadmis à l’hôpital plus souvent que leurs pairs blancs. Ils sont également plus susceptibles de mourir dans les années suivant le traitement, selon une nouvelle étude.

De plus, les trois quarts des patients blancs ont été référés pour une réadaptation cardiaque, contre moins de 60 % des patients noirs.

Les résultats ont été publiés dans le numéro de janvier 2023 du Journal américain du cœur.

Delmonte Jefferson, directeur exécutif du Centre national à but non lucratif pour la santé et l’équité des Noirs, a exprimé sa petite surprise face aux résultats.

“La santé et le bien-être des Afro-Américains ne sont pas valorisés aux États-Unis”, a déclaré Jefferson.

“Une fois que nous commencerons à valoriser une santé optimale pour tous”, a déclaré Jefferson, “nous verrons des changements dans l’infrastructure de notre pays qui conduiront à un meilleur accès aux soins et à de meilleurs mécanismes de prévention afin de réduire les disparités en matière de santé”.

L’étude a impliqué plus de 26 000 patients blancs et environ 3 000 patients noirs. Tous ont subi la procédure d’élargissement des artères entre 2013 et 2018 dans l’un des 48 hôpitaux du Michigan.

Les enquêteurs n’ont trouvé aucune grande différence dans les résultats post-opératoires pendant que les patients étaient encore à l’hôpital.